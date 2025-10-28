Concurso PRF: sindicato cobra convocação de excedentes antes do fim da validade do edital em dezembro

Com o fim da validade do concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) se aproximando — marcado para 21 de dezembro de 2025 —, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), Tácio Melo, defendeu a convocação imediata dos candidatos excedentes aprovados no certame de 2021.

Segundo o sindicalista, a falta de novas nomeações pode deixar a corporação sem reposição de efetivo até 2028, criando um hiato de três anos sem ingresso de policiais.

“É uma janela que não pode se fechar agora, especialmente com as expansões de atribuições previstas”, alertou Melo.

📢 Situação atual

Melo lembrou que o quadro da PRF possui 13.098 cargos para Policial Rodoviário Federal, dos quais entre 250 e 300 estão vagos atualmente.

“Temos uma turma do concurso de 2021 que vence em 20 de dezembro, e esses candidatos estão aptos para convocação imediata”, afirmou.

O presidente destacou ainda que a Academia Nacional da PRF, em Florianópolis (Uniprf), leva de dois a três meses para o Curso de Formação Profissional (CFP), o que tornaria viável uma nova turma já em 2026.

⚠️ Risco de hiato e eleições de 2026

O dirigente da FenaPRF projeta dificuldades adicionais em 2026, ano de eleições municipais, quando nomeações e concursos enfrentam restrições legais.

“Se não convocarmos esses excedentes agora, teremos um prejuízo de pelo menos dois anos para as etapas de um novo certame — só em 2028 veríamos aumento real no efetivo”, explicou.

Melo reforçou que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) precisa agir com rapidez, considerando a ampliação de atribuições da PRF, que deve incluir ferrovias e crimes ambientais.

📊 Déficit e cargos vagos

Em setembro, a PRF informou possuir mais de 700 cargos vagos. Um ofício enviado ao MGI, em 8 de agosto, solicitou autorização para:

263 vagas para Policial Rodoviário Federal , buscando atingir o efetivo legal;

248 vagas para Agente Administrativo, no Plano Especial de Cargos da PRF (PECPRF).

O pedido também foi encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que destacou o déficit operacional, a expansão das atribuições e a previsão de 2.472 aposentadorias entre 2025 e 2029.

Salários atualizados

O Projeto de Lei 1213/24, aprovado pela Câmara dos Deputados, concedeu reajuste salarial escalonado até 2026 para os policiais rodoviários federais.

Veja os valores do subsídio inicial:

Agosto de 2024: R$ 11.114,60

Maio de 2025: R$ 11.670,33

Maio de 2026: R$ 12.253,84

Na classe especial, o salário pode chegar a R$ 23 mil ao final da carreira.

Fonte: FenaPRF / Diário Oficial da União / MGI / Agência Câmara / Direção Concursos

Redigido por ContilNet