Concurso público: 10 editais com salários acima de R$ 20 mil previstos para 2026

Mais de 1,6 mil vagas devem ser abertas em cargos de elite do funcionalismo; remunerações iniciais podem chegar a R$ 32 mil

Com o ano de 2025 chegando ao fim, as perspectivas para concurseiros em 2026 são das mais animadoras. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), já enviado ao Congresso Nacional, prevê R$ 3,3 bilhões em investimentos para realização de concursos públicos e novas contratações no Executivo federal.

Ao todo, o governo estima a abertura de 89.058 vagas, sendo 41.187 para criação de cargos e 47.871 para provimento em seleções já realizadas ou previstas.

E há boas notícias para quem sonha alto: diversos editais previstos para 2026 deverão oferecer salários iniciais superiores a R$ 20 mil, com oportunidades nas esferas federal e estadual, em carreiras jurídicas, fiscais e de controle.

Segundo levantamento do Direção Concursos, são 1.614 vagas previstas com remunerações que podem chegar a R$ 32 mil.

Investimento histórico em concursos

O volume de recursos destinado no PLOA 2026 é o maior desde 2018 e marca a retomada do fortalecimento do serviço público federal. A expectativa é de que parte das vagas seja destinada a reposição de quadros estratégicos, especialmente nas áreas fiscal, jurídica e de controle.

Para quem pretende disputar uma vaga no próximo ano, a recomendação dos especialistas é começar a preparação agora, com foco em editais recentes e no conteúdo-base das carreiras de interesse.

Fonte: Direção Concursos, PLOA 2026, Ministério da Gestão e Inovação
