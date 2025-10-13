13/10/2025
Concurso público: 30 editais são publicados em todo o país na última semana

Oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação

A primeira semana de outubro foi marcada pela abertura de novos concursos públicos em diferentes regiões do Brasil. Entre os dias 6 e 10 de outubro, foram 30 editais publicados, oferecendo vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades estão distribuídas em órgãos municipais, estaduais e federais, abrangendo áreas como saúde, educação, segurança pública, administração e infraestrutura.

De acordo com levantamento feito pelo Direção Concursos, há certames com salários atrativos, possibilidade de cadastro de reserva e benefícios adicionais, ampliando o interesse dos concurseiros que buscam estabilidade e carreira no serviço público.

Reprodução

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e requisitos específicos de cada edital, disponíveis nos sites oficiais dos órgãos responsáveis.

Com a retomada dos concursos em todo o país, especialistas reforçam a importância de um planejamento de estudos estruturado e acompanhamento constante das publicações, para não perder prazos e garantir melhor desempenho nas provas.

Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

