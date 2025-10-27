Concurso público: 50 editais previstos para 2025 com salários de até R$ 44 mil

O ano de 2025 ainda promete ser um dos mais movimentados para quem sonha com a estabilidade e os altos salários do serviço público. Diversos órgãos federais, estaduais e municipais devem publicar novos editais de concurso até o fim do ano, com milhares de vagas disponíveis e remunerações que podem ultrapassar R$ 44 mil.

De acordo com levantamento do portal Direção Concursos, há pelo menos 50 certames previstos para diferentes áreas — incluindo segurança pública, tribunais, controle, educação, saúde, administração e fiscalização.

Destaques entre os concursos esperados

Entre os principais editais que podem sair ainda em 2025, estão:

Receita Federal – novo concurso para auditores e analistas;

Banco Central do Brasil (Bacen) – reposição de servidores e ampliação de quadro técnico;

Tribunal de Contas da União (TCU) e TCEs estaduais – cargos de auditor e analista;

Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) – vagas previstas para agentes e delegados;

INSS – ampliação de vagas para técnicos e analistas do seguro social;

Ministério da Fazenda – novas oportunidades nas áreas administrativa e financeira;

Tribunais Regionais Federais (TRFs) e Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) – concursos em fases de autorização;

Senado Federal e Câmara dos Deputados – cargos de nível superior com altos salários;

Magistratura e Ministério Público – vagas em diversos estados com remuneração inicial superior a R$ 30 mil.

Salários e benefícios

Os valores iniciais variam conforme o cargo e o órgão, mas podem chegar a R$ 44.008,52, no caso de carreiras jurídicas ou de auditoria e controle. Além dos vencimentos base, os servidores contam com benefícios como gratificações, auxílio-alimentação, plano de carreira e estabilidade.

Quem deseja aproveitar as oportunidades deve começar a se preparar o quanto antes. Segundo especialistas, os próximos meses serão decisivos para quem busca aprovação nos concursos que estão prestes a sair.

Fonte: Direção Concursos / Metrópoles

