27/10/2025
Concurso público: 7 editais abertos em outubro oferecem salários acima de R$ 9 mil

São mais de 780 vagas e remunerações que podem chegar a R$ 44 mil em diferentes órgãos pelo país

O mês de outubro trouxe excelentes oportunidades para quem busca estabilidade e altos salários no serviço público. Ao todo, 781 vagas foram abertas em diferentes regiões do país, com remunerações que ultrapassam R$ 9 mil e chegam a R$ 44.008,52 em cargos de nível médio, técnico e superior.

Reprodução

Os editais contemplam áreas como Justiça, Segurança Pública, Administração, Fiscalização e Educação, e incluem certames de grande porte aguardados por concurseiros.

Confira a seguir os 7 concursos públicos com inscrições abertas em outubro que oferecem salários acima de R$ 9 mil:

🏛️ 1. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC)

  • Vagas: 80

  • Cargo: Auditor Fiscal de Controle Externo

  • Salário: até R$ 22.213,44

  • Inscrições: até 11/11/2025

  • Banca: FGV

⚖️ 2. Ministério Público de Goiás (MP-GO)

  • Vagas: 35

  • Cargos: Promotor de Justiça Substituto e servidores efetivos

  • Salário: até R$ 44.008,52

  • Inscrições: até 14/11/2025

👮 3. Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

  • Vagas: 300

  • Cargo: Agente e Escrivão de Polícia

  • Salário: R$ 10.100,00

  • Inscrições: até 3/11/2025

  • Banca: Cebraspe

💼 4. Receita Municipal de Porto Alegre (RS)

  • Vagas: 20

  • Cargo: Auditor Fiscal Tributário

  • Salário: R$ 23.009,00

  • Inscrições: até 12/11/2025

  • Banca: Fundatec

🧑‍⚖️ 5. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)

  • Vagas: 120

  • Cargos: Analista Judiciário e Oficial de Justiça

  • Salário: até R$ 10.200,00

  • Inscrições: até 18/11/2025

  • Banca: IBFC

👩‍🏫 6. Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc-CE)

  • Vagas: 200

  • Cargo: Professor de Educação Básica

  • Salário: R$ 9.182,50

  • Inscrições: até 30/10/2025

  • Banca: Idecan

⚙️ 7. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

  • Vagas: 26

  • Cargos: Pesquisador e Analista Executivo

  • Salário: até R$ 21.900,00

  • Inscrições: até 8/11/2025

  • Banca: FGV

💡 Dica: Antes de se inscrever, leia atentamente o edital, verifique os requisitos de escolaridade e fique atento aos prazos para não perder a chance de conquistar uma vaga pública.

Fonte: Direção Concursos / FGV / Cebraspe / Fundatec / IBFC / Idecan
✍️ Redigido por ContilNet

