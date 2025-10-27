Concurso público: 7 editais abertos em outubro oferecem salários acima de R$ 9 mil

O mês de outubro trouxe excelentes oportunidades para quem busca estabilidade e altos salários no serviço público. Ao todo, 781 vagas foram abertas em diferentes regiões do país, com remunerações que ultrapassam R$ 9 mil e chegam a R$ 44.008,52 em cargos de nível médio, técnico e superior.
Os editais contemplam áreas como Justiça, Segurança Pública, Administração, Fiscalização e Educação, e incluem certames de grande porte aguardados por concurseiros.
Confira a seguir os 7 concursos públicos com inscrições abertas em outubro que oferecem salários acima de R$ 9 mil:
🏛️ 1. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC)
-
Vagas: 80
-
Cargo: Auditor Fiscal de Controle Externo
-
Salário: até R$ 22.213,44
-
Inscrições: até 11/11/2025
-
Banca: FGV
⚖️ 2. Ministério Público de Goiás (MP-GO)
-
Vagas: 35
-
Cargos: Promotor de Justiça Substituto e servidores efetivos
-
Salário: até R$ 44.008,52
-
Inscrições: até 14/11/2025
👮 3. Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
-
Vagas: 300
-
Cargo: Agente e Escrivão de Polícia
-
Salário: R$ 10.100,00
-
Inscrições: até 3/11/2025
-
Banca: Cebraspe
💼 4. Receita Municipal de Porto Alegre (RS)
-
Vagas: 20
-
Cargo: Auditor Fiscal Tributário
-
Salário: R$ 23.009,00
-
Inscrições: até 12/11/2025
-
Banca: Fundatec
🧑⚖️ 5. Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
-
Vagas: 120
-
Cargos: Analista Judiciário e Oficial de Justiça
-
Salário: até R$ 10.200,00
-
Inscrições: até 18/11/2025
-
Banca: IBFC
👩🏫 6. Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc-CE)
-
Vagas: 200
-
Cargo: Professor de Educação Básica
-
Salário: R$ 9.182,50
-
Inscrições: até 30/10/2025
-
Banca: Idecan
⚙️ 7. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
-
Vagas: 26
-
Cargos: Pesquisador e Analista Executivo
-
Salário: até R$ 21.900,00
-
Inscrições: até 8/11/2025
-
Banca: FGV
💡 Dica: Antes de se inscrever, leia atentamente o edital, verifique os requisitos de escolaridade e fique atento aos prazos para não perder a chance de conquistar uma vaga pública.
Fonte: Direção Concursos / FGV / Cebraspe / Fundatec / IBFC / Idecan
✍️ Redigido por ContilNet