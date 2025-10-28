Concurso público: confira os cinco editais abertos nesta terça-feira

0
Novas oportunidades no serviço público foram abertas nesta terça-feira (28/10), com cinco editais publicados para diferentes cargos e níveis de formação. As seleções oferecem vagas em diversas áreas de atuação, abrangendo desde cargos de nível médio até superior.
A lista foi organizada pelo Direção Concursos e reúne as principais chances disponíveis no dia, para quem busca estabilidade e carreira no funcionalismo público.
- Concurso ALEGO
- Concurso Prefeitura de Flórida (PR)
- Concurso Prefeitura de Faxinal dos Guedes (SC)
- Concurso Prefeitura de Rinópolis (SP)
- Concurso Prefeitura de Betim (MG)
