14/10/2025
Concurso público oferece quase 3 mil vagas para trabalhar e morar no litoral; salários chegam a R$ 44 mil

Oportunidades em diferentes estados litorâneos contemplam todos os níveis de escolaridade

Trabalhar com vista para o mar está mais perto do que nunca! Um levantamento feito pelo Direção Concursos revelou que quase 3.000 vagas estão abertas em estados litorâneos por meio de concursos públicos e processos seletivos.

Reprodução

As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação — administrativa, saúde, educação, jurídica, policial e fiscal — com salários que podem ultrapassar R$ 44 mil.

No total, são 18 editais abertos em outubro, distribuídos por regiões como Nordeste, Sudeste e Sul, oferecendo chances para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Entre os destaques estão vagas em prefeituras de cidades costeiras, tribunais regionais, universidades federais e secretarias estaduais, além de corporações militares e órgãos de controle.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e aos locais de prova, já que alguns certames oferecem auxílio-moradia, planos de carreira e benefícios atrativos.

Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

