Concurso público oferece quase 3 mil vagas para trabalhar e morar no litoral; salários chegam a R$ 44 mil

Trabalhar com vista para o mar está mais perto do que nunca! Um levantamento feito pelo Direção Concursos revelou que quase 3.000 vagas estão abertas em estados litorâneos por meio de concursos públicos e processos seletivos.
As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação — administrativa, saúde, educação, jurídica, policial e fiscal — com salários que podem ultrapassar R$ 44 mil.
No total, são 18 editais abertos em outubro, distribuídos por regiões como Nordeste, Sudeste e Sul, oferecendo chances para níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Entre os destaques estão vagas em prefeituras de cidades costeiras, tribunais regionais, universidades federais e secretarias estaduais, além de corporações militares e órgãos de controle.
Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e aos locais de prova, já que alguns certames oferecem auxílio-moradia, planos de carreira e benefícios atrativos.
- Concurso público – editais abertos
- Ministério Público de Sergipe
- Concurso Unificado Pernambuco (CPU PE)
- Companhia Docas Ceará – concurso público
- Polícia Civil do Piauí – concurso público
- Alerj – concurso público
- Prefeitura do Rio de Janeiro
- UFRJ – concurso público
- Prefeitura de Flores (PE)
- Concurso público CRP PB
- PC RS – concurso público
- UFRPE – concurso público
- Sejus ES – concurso público
- Polícia Civil do Espírito Santo
- Amazul – concurso público
- UniRio – concurso público
- CRQ7 BA – concurso público
- Concurso público IFPB
- CREF2 (RS) – concurso público
Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet