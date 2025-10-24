Concurso TCU 2025: edital publicado com 20 vagas para Auditor na área de TI e salário de R$ 26,1 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou o edital do novo concurso público para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo – área de Tecnologia da Informação (TI). São 20 vagas imediatas e cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 26.159,01. A banca organizadora será o Cebraspe.

As inscrições estarão abertas de 30 de outubro a 3 de dezembro de 2025, e as provas objetivas e discursivas estão previstas para 22 de fevereiro de 2026, em Brasília (DF).

Resumo do concurso TCU 2025

Detalhe Informação Órgão Tribunal de Contas da União (TCU) Cargo Auditor Federal de Controle Externo – TI Banca Cebraspe Vagas 20 + cadastro de reserva Escolaridade Nível superior (qualquer área) Salário inicial R$ 26.159,01 Inscrições 30/10 a 03/12/2025 Taxa R$ 120,00 Provas 22/02/2026 Distribuição das vagas

Ampla concorrência: 11

Pessoas com deficiência: 2

Pessoas pretas ou pardas: 5

Pessoas indígenas: 1

Pessoas quilombolas: 1

Total: 20 vagas imediatas

Além disso, o edital prevê cadastro de reserva para futuras convocações dentro da validade do certame.

Atribuições

O Auditor Federal de Controle Externo atua na fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos da União.

Na especialidade de Auditoria de Tecnologia da Informação, o profissional será responsável por planejar, coordenar e executar auditorias em sistemas, infraestrutura, segurança da informação e soluções digitais utilizadas pelo TCU.

Requisitos

Nível superior completo em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC;

Nacionalidade brasileira ou portuguesa (amparada no Estatuto da Igualdade);

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares ;

Ter idade mínima de 18 anos na posse;

Aptidão física e mental para o exercício das funções.

Remuneração e jornada

Salário inicial: R$ 26.159,01

Carga horária: 40 horas semanais

Durante o Programa de Formação, o aprovado receberá auxílio financeiro. Servidores públicos poderão optar pela remuneração do cargo efetivo.

Etapas e provas

O concurso terá duas etapas principais:

1ª Etapa – Provas objetivas e discursiva (eliminatória e classificatória)

Prova Tipo Duração Data P1 – Conhecimentos Básicos 100 itens (Certo/Errado) 5h 22/02/2026 – manhã P2 – Conhecimentos Específicos (TI) 100 itens (Certo/Errado) 5h 22/02/2026 – manhã P3 – Prova Discursiva Questões e peça técnica 4h30 22/02/2026 – tarde

Prova discursiva:

Três questões (até 20 linhas cada) – total de 30 pontos;

Uma peça técnica (até 50 linhas) – 30 pontos.

Total: 60 pontos.

Eliminação:

Menos de 20 pontos em Conhecimentos Básicos;

Menos de 30 pontos em Específicos;

Menos de 60 pontos somando P1 + P2;

Menos de 30 pontos na prova discursiva.

Etapa – Programa de Formação (eliminatória)

Duração mínima: 120 horas;

Frequência mínima: 75%;

Local: Brasília (DF).

Os participantes terão direito a auxílio financeiro durante o curso, conduzido pelo próprio TCU.

Inscrições

Período: 30/10 a 03/12/2025

Site: www.cebraspe.org.br

Taxa: R$ 120,00

Pagamento: via GRU ou Pix (QR Code na GRU)

Isenção: CadÚnico, baixa renda e doadores de medula óssea.

Cronograma

Etapa Data Abertura das inscrições 30/10/2025 Encerramento das inscrições 03/12/2025 Pagamento da taxa até 05/12/2025 Provas objetivas e discursiva 22/02/2026 Programa de Formação Data a definir

O concurso TCU 2025 é uma das seleções mais aguardadas da área de controle e fiscalização, oferecendo alto salário, estabilidade e destaque profissional.

Em síntese, as principais informações são:

Banca: Cebraspe

Vagas: 20 + 20 CR

Cargos: Auditor Federal de Controle Externo

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: R$ 26.159,01

Inscrições: 30/10 a 3/12/2025

Taxa: R$ 120,00

Provas: 22/2/2026

Edital

Fonte: Edital oficial do TCU / Cebraspe

