24/10/2025
Universo POP
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero

Concurso TCU 2025: edital publicado com 20 vagas para Auditor na área de TI e salário de R$ 26,1 mil

Inscrições começam em 30 de outubro e provas estão marcadas para 22 de fevereiro de 2026

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou o edital do novo concurso público para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo – área de Tecnologia da Informação (TI). São 20 vagas imediatas e cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 26.159,01. A banca organizadora será o Cebraspe.

As inscrições estarão abertas de 30 de outubro a 3 de dezembro de 2025, e as provas objetivas e discursivas estão previstas para 22 de fevereiro de 2026, em Brasília (DF).

Reprodução

Resumo do concurso TCU 2025

Detalhe Informação
Órgão Tribunal de Contas da União (TCU)
Cargo Auditor Federal de Controle Externo – TI
Banca Cebraspe
Vagas 20 + cadastro de reserva
Escolaridade Nível superior (qualquer área)
Salário inicial R$ 26.159,01
Inscrições 30/10 a 03/12/2025
Taxa R$ 120,00
Provas 22/02/2026

Distribuição das vagas

  • Ampla concorrência: 11

  • Pessoas com deficiência: 2

  • Pessoas pretas ou pardas: 5

  • Pessoas indígenas: 1

  • Pessoas quilombolas: 1

Total: 20 vagas imediatas

Além disso, o edital prevê cadastro de reserva para futuras convocações dentro da validade do certame.

Atribuições

O Auditor Federal de Controle Externo atua na fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos da União.
Na especialidade de Auditoria de Tecnologia da Informação, o profissional será responsável por planejar, coordenar e executar auditorias em sistemas, infraestrutura, segurança da informação e soluções digitais utilizadas pelo TCU.

Requisitos

  • Nível superior completo em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC;

  • Nacionalidade brasileira ou portuguesa (amparada no Estatuto da Igualdade);

  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

  • Ter idade mínima de 18 anos na posse;

  • Aptidão física e mental para o exercício das funções.

Remuneração e jornada

  • Salário inicial: R$ 26.159,01

  • Carga horária: 40 horas semanais
    Durante o Programa de Formação, o aprovado receberá auxílio financeiro. Servidores públicos poderão optar pela remuneração do cargo efetivo.

Etapas e provas

O concurso terá duas etapas principais:

1ª Etapa – Provas objetivas e discursiva (eliminatória e classificatória)

Prova Tipo Duração Data
P1 – Conhecimentos Básicos 100 itens (Certo/Errado) 5h 22/02/2026 – manhã
P2 – Conhecimentos Específicos (TI) 100 itens (Certo/Errado) 5h 22/02/2026 – manhã
P3 – Prova Discursiva Questões e peça técnica 4h30 22/02/2026 – tarde

Prova discursiva:

  • Três questões (até 20 linhas cada) – total de 30 pontos;

  • Uma peça técnica (até 50 linhas) – 30 pontos.
    Total: 60 pontos.

Eliminação:

  • Menos de 20 pontos em Conhecimentos Básicos;

  • Menos de 30 pontos em Específicos;

  • Menos de 60 pontos somando P1 + P2;

  • Menos de 30 pontos na prova discursiva.

Etapa – Programa de Formação (eliminatória)

  • Duração mínima: 120 horas;

  • Frequência mínima: 75%;

  • Local: Brasília (DF).
    Os participantes terão direito a auxílio financeiro durante o curso, conduzido pelo próprio TCU.

Inscrições

  • Período: 30/10 a 03/12/2025

  • Site: www.cebraspe.org.br

  • Taxa: R$ 120,00

  • Pagamento: via GRU ou Pix (QR Code na GRU)

  • Isenção: CadÚnico, baixa renda e doadores de medula óssea.

Cronograma

Etapa Data
Abertura das inscrições 30/10/2025
Encerramento das inscrições 03/12/2025
Pagamento da taxa até 05/12/2025
Provas objetivas e discursiva 22/02/2026
Programa de Formação Data a definir

O concurso TCU 2025 é uma das seleções mais aguardadas da área de controle e fiscalização, oferecendo alto salário, estabilidade e destaque profissional.

Em síntese, as principais informações são:

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 20 + 20 CR
  • Cargos: Auditor Federal de Controle Externo
  • Escolaridade: nível superior
  • Salários iniciais: R$ 26.159,01
  • Inscrições: 30/10 a 3/12/2025
  • Taxa: R$ 120,00
  • Provas: 22/2/2026
  • Edital

Fonte: Edital oficial do TCU / Cebraspe

 Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost