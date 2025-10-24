Concurso TCU 2025: edital publicado com 20 vagas para Auditor na área de TI e salário de R$ 26,1 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou o edital do novo concurso público para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo – área de Tecnologia da Informação (TI). São 20 vagas imediatas e cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 26.159,01. A banca organizadora será o Cebraspe.
As inscrições estarão abertas de 30 de outubro a 3 de dezembro de 2025, e as provas objetivas e discursivas estão previstas para 22 de fevereiro de 2026, em Brasília (DF).
Resumo do concurso TCU 2025
|Detalhe
|Informação
|Órgão
|Tribunal de Contas da União (TCU)
|Cargo
|Auditor Federal de Controle Externo – TI
|Banca
|Cebraspe
|Vagas
|20 + cadastro de reserva
|Escolaridade
|Nível superior (qualquer área)
|Salário inicial
|R$ 26.159,01
|Inscrições
|30/10 a 03/12/2025
|Taxa
|R$ 120,00
|Provas
|22/02/2026
Distribuição das vagas
-
Ampla concorrência: 11
-
Pessoas com deficiência: 2
-
Pessoas pretas ou pardas: 5
-
Pessoas indígenas: 1
-
Pessoas quilombolas: 1
Total: 20 vagas imediatas
Além disso, o edital prevê cadastro de reserva para futuras convocações dentro da validade do certame.
Atribuições
O Auditor Federal de Controle Externo atua na fiscalização e controle da arrecadação e aplicação dos recursos da União.
Na especialidade de Auditoria de Tecnologia da Informação, o profissional será responsável por planejar, coordenar e executar auditorias em sistemas, infraestrutura, segurança da informação e soluções digitais utilizadas pelo TCU.
Requisitos
-
Nível superior completo em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC;
-
Nacionalidade brasileira ou portuguesa (amparada no Estatuto da Igualdade);
-
Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
-
Ter idade mínima de 18 anos na posse;
-
Aptidão física e mental para o exercício das funções.
Remuneração e jornada
-
Salário inicial: R$ 26.159,01
-
Carga horária: 40 horas semanais
Durante o Programa de Formação, o aprovado receberá auxílio financeiro. Servidores públicos poderão optar pela remuneração do cargo efetivo.
Etapas e provas
O concurso terá duas etapas principais:
1ª Etapa – Provas objetivas e discursiva (eliminatória e classificatória)
|Prova
|Tipo
|Duração
|Data
|P1 – Conhecimentos Básicos
|100 itens (Certo/Errado)
|5h
|22/02/2026 – manhã
|P2 – Conhecimentos Específicos (TI)
|100 itens (Certo/Errado)
|5h
|22/02/2026 – manhã
|P3 – Prova Discursiva
|Questões e peça técnica
|4h30
|22/02/2026 – tarde
Prova discursiva:
-
Três questões (até 20 linhas cada) – total de 30 pontos;
-
Uma peça técnica (até 50 linhas) – 30 pontos.
Total: 60 pontos.
Eliminação:
-
Menos de 20 pontos em Conhecimentos Básicos;
-
Menos de 30 pontos em Específicos;
-
Menos de 60 pontos somando P1 + P2;
-
Menos de 30 pontos na prova discursiva.
Etapa – Programa de Formação (eliminatória)
-
Duração mínima: 120 horas;
-
Frequência mínima: 75%;
-
Local: Brasília (DF).
Os participantes terão direito a auxílio financeiro durante o curso, conduzido pelo próprio TCU.
Inscrições
-
Período: 30/10 a 03/12/2025
-
Site: www.cebraspe.org.br
-
Taxa: R$ 120,00
-
Pagamento: via GRU ou Pix (QR Code na GRU)
-
Isenção: CadÚnico, baixa renda e doadores de medula óssea.
Cronograma
|Etapa
|Data
|Abertura das inscrições
|30/10/2025
|Encerramento das inscrições
|03/12/2025
|Pagamento da taxa
|até 05/12/2025
|Provas objetivas e discursiva
|22/02/2026
|Programa de Formação
|Data a definir
O concurso TCU 2025 é uma das seleções mais aguardadas da área de controle e fiscalização, oferecendo alto salário, estabilidade e destaque profissional.
Em síntese, as principais informações são:
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 20 + 20 CR
- Cargos: Auditor Federal de Controle Externo
- Escolaridade: nível superior
- Salários iniciais: R$ 26.159,01
- Inscrições: 30/10 a 3/12/2025
- Taxa: R$ 120,00
- Provas: 22/2/2026
- Edital
Fonte: Edital oficial do TCU / Cebraspe
