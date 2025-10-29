Concurso TJ RJ: inscrições começam nesta quarta-feira com salários iniciais de R$ 9,3 mil

As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) começam nesta quarta-feira (29/10). O certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), oferece cadastro reserva para os cargos de Técnico de Atividade Judiciária e Analista Judiciário, com salário inicial de R$ 9.363,84.
Os interessados poderão se inscrever a partir das 16h desta quarta-feira pelo site da FGV, até as 16h do dia 27 de novembro de 2025. Para validar a inscrição, será necessário pagar a taxa até 28 de novembro, nos valores de:
-
R$ 100,00 para Técnico Judiciário
-
R$ 140,00 para Analista Judiciário
📅 Provas e locais
As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 1º de fevereiro de 2026, e serão aplicadas nas cidades de Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e nas 11 sedes regionais do TJ RJ.
🧾 Cargos e especialidades
O concurso contempla oportunidades para Técnico de Atividade Judiciária (Sem Especialidade) e Analista Judiciário, nas seguintes áreas:
-
Sem Especialidade
-
Execução de Mandados
-
Comissário de Justiça da Infância, Juventude e Idoso
-
Assistente Social
-
Psicólogo
-
Médico
-
Médico Psiquiatra
-
Contador
-
TI – Analista de Negócios
-
TI – Analista de Infraestrutura de TIC
-
TI – Analista de Sistemas
-
TI – Analista de Projetos
-
TI – Analista de Gestão de TIC
-
TI – Analista de Segurança da Informação
-
TI – Analista de Inteligência Artificial
-
TI – Cientista de Dados
-
TI – Arquiteto de Dados
-
TI – Engenheiro de Dados
-
TI – Analista de Dados Sênior
🏛️ Panorama do concurso
-
Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ RJ)
-
Organizadora: Fundação Getulio Vargas (FGV)
-
Cargos: Técnico e Analista Judiciário
-
Formação exigida: níveis médio e superior, conforme cargo
-
Salário inicial: R$ 9.363,84
-
Inscrições: de 29/10 a 27/11/2025
-
Provas: 01/02/2026
- Editais:
