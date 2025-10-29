Concurso TJ RJ: inscrições começam nesta quarta-feira com salários iniciais de R$ 9,3 mil

As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) começam nesta quarta-feira (29/10). O certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), oferece cadastro reserva para os cargos de Técnico de Atividade Judiciária e Analista Judiciário, com salário inicial de R$ 9.363,84.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 16h desta quarta-feira pelo site da FGV, até as 16h do dia 27 de novembro de 2025. Para validar a inscrição, será necessário pagar a taxa até 28 de novembro, nos valores de:

R$ 100,00 para Técnico Judiciário

R$ 140,00 para Analista Judiciário

📅 Provas e locais

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 1º de fevereiro de 2026, e serão aplicadas nas cidades de Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e nas 11 sedes regionais do TJ RJ.

🧾 Cargos e especialidades

O concurso contempla oportunidades para Técnico de Atividade Judiciária (Sem Especialidade) e Analista Judiciário, nas seguintes áreas:

Sem Especialidade

Execução de Mandados

Comissário de Justiça da Infância, Juventude e Idoso

Assistente Social

Psicólogo

Médico

Médico Psiquiatra

Contador

TI – Analista de Negócios

TI – Analista de Infraestrutura de TIC

TI – Analista de Sistemas

TI – Analista de Projetos

TI – Analista de Gestão de TIC

TI – Analista de Segurança da Informação

TI – Analista de Inteligência Artificial

TI – Cientista de Dados

TI – Arquiteto de Dados

TI – Engenheiro de Dados

TI – Analista de Dados Sênior

🏛️ Panorama do concurso

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ RJ)

Organizadora: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Formação exigida: níveis médio e superior, conforme cargo

Salário inicial: R$ 9.363,84

Inscrições: de 29/10 a 27/11/2025

Provas: 01/02/2026

Fonte: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, FGV, G1 Concursos

