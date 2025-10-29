29/10/2025
Concurso TJ RJ: inscrições começam nesta quarta-feira com salários iniciais de R$ 9,3 mil

Oportunidades para Técnico e Analista Judiciário em diversas especialidades; inscrições abertas até 27 de novembro no site da FGV

As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) começam nesta quarta-feira (29/10). O certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), oferece cadastro reserva para os cargos de Técnico de Atividade Judiciária e Analista Judiciário, com salário inicial de R$ 9.363,84.

Reprodução

Os interessados poderão se inscrever a partir das 16h desta quarta-feira pelo site da FGV, até as 16h do dia 27 de novembro de 2025. Para validar a inscrição, será necessário pagar a taxa até 28 de novembro, nos valores de:

  • R$ 100,00 para Técnico Judiciário

  • R$ 140,00 para Analista Judiciário

📅 Provas e locais

As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 1º de fevereiro de 2026, e serão aplicadas nas cidades de Juiz de Fora (MG), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e nas 11 sedes regionais do TJ RJ.

🧾 Cargos e especialidades

O concurso contempla oportunidades para Técnico de Atividade Judiciária (Sem Especialidade) e Analista Judiciário, nas seguintes áreas:

  • Sem Especialidade

  • Execução de Mandados

  • Comissário de Justiça da Infância, Juventude e Idoso

  • Assistente Social

  • Psicólogo

  • Médico

  • Médico Psiquiatra

  • Contador

  • TI – Analista de Negócios

  • TI – Analista de Infraestrutura de TIC

  • TI – Analista de Sistemas

  • TI – Analista de Projetos

  • TI – Analista de Gestão de TIC

  • TI – Analista de Segurança da Informação

  • TI – Analista de Inteligência Artificial

  • TI – Cientista de Dados

  • TI – Arquiteto de Dados

  • TI – Engenheiro de Dados

  • TI – Analista de Dados Sênior

🏛️ Panorama do concurso

  • Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ RJ)

  • Organizadora: Fundação Getulio Vargas (FGV)

  • Cargos: Técnico e Analista Judiciário

  • Formação exigida: níveis médio e superior, conforme cargo

  • Salário inicial: R$ 9.363,84

  • Inscrições: de 29/10 a 27/11/2025

  • Provas: 01/02/2026

Fonte: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, FGV, G1 Concursos
