21/10/2025
Concursos 2026: confira os editais mais esperados do próximo ano

Levantamento aponta vagas em várias áreas com salários que podem ultrapassar R$ 30 mil

O segundo semestre de 2025 mal começou, e os concurseiros já voltam suas atenções para as grandes oportunidades previstas em 2026. De acordo com levantamento do Direção Concursos, o próximo ano promete milhares de vagas em órgãos públicos de diferentes áreas, com salários iniciais acima de R$ 30 mil.

Reprodução

As oportunidades devem abranger tribunais, carreiras policiais, área fiscal, controle, administrativa e legislativa, oferecendo cargos de nível médio e superior em todo o país.

Navegue pelo índice:

Dica para quem quer se preparar

Especialistas recomendam iniciar os estudos ainda em 2025, focando nas disciplinas básicas e de alta recorrência — como Português, Raciocínio Lógico, Direito Administrativo e Constitucional. A preparação antecipada é o principal diferencial para conquistar as vagas mais disputadas do país.

Fonte: Direção Concursos / Diário Oficial da União / Ministérios e Tribunais Federais

