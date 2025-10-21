Concursos 2026: confira os editais mais esperados do próximo ano

O segundo semestre de 2025 mal começou, e os concurseiros já voltam suas atenções para as grandes oportunidades previstas em 2026. De acordo com levantamento do Direção Concursos, o próximo ano promete milhares de vagas em órgãos públicos de diferentes áreas, com salários iniciais acima de R$ 30 mil.

As oportunidades devem abranger tribunais, carreiras policiais, área fiscal, controle, administrativa e legislativa, oferecendo cargos de nível médio e superior em todo o país.

Dica para quem quer se preparar

Especialistas recomendam iniciar os estudos ainda em 2025, focando nas disciplinas básicas e de alta recorrência — como Português, Raciocínio Lógico, Direito Administrativo e Constitucional. A preparação antecipada é o principal diferencial para conquistar as vagas mais disputadas do país.

