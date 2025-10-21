Concursos 2026: confira os editais mais esperados do próximo ano

O segundo semestre de 2025 mal começou, e os concurseiros já voltam suas atenções para as grandes oportunidades previstas em 2026. De acordo com levantamento do Direção Concursos, o próximo ano promete milhares de vagas em órgãos públicos de diferentes áreas, com salários iniciais acima de R$ 30 mil.
As oportunidades devem abranger tribunais, carreiras policiais, área fiscal, controle, administrativa e legislativa, oferecendo cargos de nível médio e superior em todo o país.
- Área Policial – concursos 2026
- PC RS – Delegado
- Polícia Penal MA
- PM MG Oficial
- PC RJ
- Bombeiros SC
- Bombeiros ES
- Guarda de Curitiba
- PM ES
- Polícia Penal MG
- Polícia Penal PB
- Polícia Penal SP
- Polícia Civil de Santa Catarina
- Polícia Civil do Tocantins
- Polícia Civil de Pernambuco
- Senappen
- PM SP Soldado
- PM SP Aluno-Oficial
- Polícia Militar do Piauí
- Polícia Civil do Piauí
- Polícia Civil do Espírito Santo
- Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
- Sejusp MS
- Polícia Penal RN
- Polícia Civil do Paraná
- Polícia Militar do Rio de Janeiro
- Guarda Civil Municipal de Manaus
- IASES
- Área Fiscal – concursos 2026
- Área de Controle – Concursos 2026
- Controladoria-Geral do Estado de Alagoas
- Controladoria-Geral de Roraima
- Controladoria-Geral da União (CGU)
- Tribunal de Contas da União – Auditor
- Tribunal de Contas do Maranhão
- Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul
- Tribunal de Contas de Minas Gerais
- Tribunal de Contas do Rio de Janeiro
- Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte
- Tribunal de Contas de Sergipe
- Área Jurídica – concursos 2026
- Ministério Público de Alagoas
- Tribunal de Justiça do Ceará
- DPE PB
- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
- Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT PI)
- Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS
- Ministério Público do Espírito Santo
- Ministério Público de Sergipe
- Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP)
- Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
- Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
- Tribunal Superior do Trabalho (TST)
- Tribunal de Justiça de Goiás (TJ GO)
- Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA)
- Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT 23)
- Ministério Público do Amapá (MP AP)
- Área Administrativa e Bancária – concursos 2026
- UFRJ
- Caixa Econômica Federal
- SEMA MT
- Emater MG
- Epamig
- IBGE temporários
- Prefeitura de Porto Alegre (RS)
- Prefeitura de Petrolina (PE)
- UniRio
- DER DF
- DER SE
- CRMV GO
- IPECE
- Secretaria Municipal de Educação de Manaus
- Prefeitura de São José do Rio Preto (SP)
- Prefeitura de Senador Canedo (GO)
- ADAPAR
- Amazul
- Theatro Municipal do Rio de Janeiro
- Prefeitura de Iguatama/MG
- Prefeitura de Joinville
- PCMG Administrativo
- Detran RN
- Semas PA
- Seduc MA
- Seduc SE
- Fundaj
- SES DF
- SES SC
- SES SP
- Procon RJ
- Docas Ceará
- Concurso Unificado PE
- SESAPI
- IPE PREV RS
- Seplag RJ
- Banco do Brasil
- PB Saúde
- Proderj
- SEDS SP
- BNDES
- Polícia Rodoviária Federal
- Polícia Rodoviária Federal – área Administrativa
- INSS
- EBSERH
- ANAC
- ANTT
- Ministério dos Transportes
- ManausPrev
- Universidade Federal do Ceará (UFC)
- Ceasa Distrito Federal
- SEDF
- Área Legislativa – concursos 2026
- Assembleia Legislativa do Acre
- Assembleia Legislativa do Amazonas
- Assembleia Legislativa de Goiás
- Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
- Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
- Assembleia Legislativa de Roraima
- Câmara dos Deputados
- Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
- Câmara Municipal de Goiânia
- Câmara Municipal de João Pessoa
- Câmara Municipal de Londrina
- Câmara Municipal de Porto Velho
Dica para quem quer se preparar
Especialistas recomendam iniciar os estudos ainda em 2025, focando nas disciplinas básicas e de alta recorrência — como Português, Raciocínio Lógico, Direito Administrativo e Constitucional. A preparação antecipada é o principal diferencial para conquistar as vagas mais disputadas do país.
Fonte: Direção Concursos / Diário Oficial da União / Ministérios e Tribunais Federais
✍️ Redigido por ContilNet