Concursos abertos em prefeituras: mais de 80 editais em todo o país

Prefeituras em diversas regiões oferecem vagas para todos os níveis de escolaridade com salários atrativos e estabilidade

Após as eleições municipais realizadas em 2024, o cenário de concursos públicos nas prefeituras brasileiras está aquecido. Mais de 80 editais estão abertos ou em andamento, oferecendo oportunidades em cidades pequenas, médias e grandes capitais de todo o país.

Esses concursos representam uma excelente chance para quem busca estabilidade no serviço público, bons salários e a possibilidade de atuar sem precisar sair da sua cidade.

O que esperar dos concursos de prefeituras

Os editais reúnem diversos cargos nas áreas de saúde, educação, administração, finanças, engenharia, assistência social e segurança pública, com vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Entre as principais vantagens estão:

  • Contratação efetiva via regime estatutário;

  • Planos de carreira e benefícios municipais;

  • Carga horária variável conforme o cargo e o município;

  • Possibilidade de atuação próxima à comunidade local.

Destaques entre os editais abertos

Dica para quem quer se preparar

Como muitos municípios devem lançar novos certames até o fim de 2025, este é o momento ideal para iniciar a preparação. Aposte em estudos direcionados, com foco em disciplinas comuns, como Português, Matemática, Legislação Municipal e Informática.

Fonte: Direção Concursos / Prefeituras Municipais / Diário Oficial da União
