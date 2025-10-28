Concursos da área de Controle: editais previstos e inscrições abertas com salários de até R$ 31 mil

O ano de 2025 caminha para o fim, mas ainda reserva excelentes oportunidades para quem sonha com uma carreira na área de Controle e Fiscalização. Diversos órgãos de controle interno e externo estão com editais abertos ou previstos, oferecendo vagas de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 31.334,16.
De acordo com levantamento do Direção Concursos, os certames contemplam tanto tribunais de contas quanto controladorias estaduais e municipais, sendo uma das áreas mais visadas pelos concurseiros que buscam estabilidade e alta remuneração.
Navegue pelo índice
- Concursos Controle – Editais abertos
- Concursos Controle com banca definida
- Concursos Controle com comissão formada
Confira, a seguir, alguns dos principais concursos da área de Controle abertos e previstos para o segundo semestre de 2025:
🔹 Concursos abertos
1. TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro)
-
Cargos: Analista e Técnico de Controle Externo
-
Nível: Superior
-
Vagas: 20 imediatas + cadastro reserva
-
Salários: até R$ 20 mil
-
Situação: Inscrições abertas
2. CGU (Controladoria-Geral da União)
-
Cargos: Auditor Federal e Técnico Federal de Finanças e Controle
-
Nível: Superior
-
Vagas: Previstas para recomposição do quadro
-
Remuneração: até R$ 22 mil
-
Previsão: Edital até dezembro de 2025
3. TCU (Tribunal de Contas da União)
-
Cargos: Auditor de Controle Externo
-
Nível: Superior
-
Vagas: Novo edital em fase de autorização
-
Salário: R$ 31.334,16
-
Previsão: Lançamento do edital até o fim do ano
4. CGE-MG (Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais)
-
Cargos: Auditor e Técnico de Controle Interno
-
Nível: Médio e Superior
-
Vagas: 65
-
Salários: até R$ 13 mil
-
Situação: Edital publicado
🔹 Concursos previstos
1. TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)
-
Cargos: Agente e Auditor de Fiscalização
-
Nível: Superior
-
Situação: Edital em elaboração
-
Remuneração: até R$ 28 mil
2. CGE-DF (Controladoria-Geral do Distrito Federal)
-
Cargos: Auditor de Controle Interno
-
Nível: Superior
-
Situação: Autorizado
-
Previsão: Edital até novembro de 2025
3. TCE-PE (Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco)
-
Cargos: Analista e Auditor de Controle Externo
-
Nível: Superior
-
Situação: Comissão formada
-
Previsão: Publicação do edital até o fim de 2025
4. CGE-GO (Controladoria-Geral do Estado de Goiás)
-
Cargos: Auditor de Controle Interno
-
Nível: Superior
-
Situação: Estudo orçamentário concluído
-
Previsão: Edital em análise
Os concursos da área de Controle se destacam pela alta concorrência e pelo rigor técnico das provas, que geralmente incluem disciplinas como Direito Administrativo, Contabilidade, Auditoria, Finanças Públicas e Administração Pública.
Para quem deseja conquistar uma vaga ainda em 2025, o momento é de intensificar os estudos, já que vários editais devem sair nos próximos meses.
Fonte: Direção Concursos / Diário Oficial da União / TCU / CGU
