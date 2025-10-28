28/10/2025
Concursos da área de Controle: editais previstos e inscrições abertas com salários de até R$ 31 mil

Oportunidades de níveis médio e superior seguem disponíveis em diversos estados; veja os principais concursos abertos e previstos para o segundo semestre

O ano de 2025 caminha para o fim, mas ainda reserva excelentes oportunidades para quem sonha com uma carreira na área de Controle e Fiscalização. Diversos órgãos de controle interno e externo estão com editais abertos ou previstos, oferecendo vagas de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 31.334,16.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, os certames contemplam tanto tribunais de contas quanto controladorias estaduais e municipais, sendo uma das áreas mais visadas pelos concurseiros que buscam estabilidade e alta remuneração.

Confira, a seguir, alguns dos principais concursos da área de Controle abertos e previstos para o segundo semestre de 2025:

🔹 Concursos abertos

1. TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro)

  • Cargos: Analista e Técnico de Controle Externo

  • Nível: Superior

  • Vagas: 20 imediatas + cadastro reserva

  • Salários: até R$ 20 mil

  • Situação: Inscrições abertas

2. CGU (Controladoria-Geral da União)

  • Cargos: Auditor Federal e Técnico Federal de Finanças e Controle

  • Nível: Superior

  • Vagas: Previstas para recomposição do quadro

  • Remuneração: até R$ 22 mil

  • Previsão: Edital até dezembro de 2025

3. TCU (Tribunal de Contas da União)

  • Cargos: Auditor de Controle Externo

  • Nível: Superior

  • Vagas: Novo edital em fase de autorização

  • Salário: R$ 31.334,16

  • Previsão: Lançamento do edital até o fim do ano

4. CGE-MG (Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais)

  • Cargos: Auditor e Técnico de Controle Interno

  • Nível: Médio e Superior

  • Vagas: 65

  • Salários: até R$ 13 mil

  • Situação: Edital publicado

🔹 Concursos previstos

1. TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)

  • Cargos: Agente e Auditor de Fiscalização

  • Nível: Superior

  • Situação: Edital em elaboração

  • Remuneração: até R$ 28 mil

2. CGE-DF (Controladoria-Geral do Distrito Federal)

  • Cargos: Auditor de Controle Interno

  • Nível: Superior

  • Situação: Autorizado

  • Previsão: Edital até novembro de 2025

3. TCE-PE (Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco)

  • Cargos: Analista e Auditor de Controle Externo

  • Nível: Superior

  • Situação: Comissão formada

  • Previsão: Publicação do edital até o fim de 2025

4. CGE-GO (Controladoria-Geral do Estado de Goiás)

  • Cargos: Auditor de Controle Interno

  • Nível: Superior

  • Situação: Estudo orçamentário concluído

  • Previsão: Edital em análise

Os concursos da área de Controle se destacam pela alta concorrência e pelo rigor técnico das provas, que geralmente incluem disciplinas como Direito Administrativo, Contabilidade, Auditoria, Finanças Públicas e Administração Pública.

Para quem deseja conquistar uma vaga ainda em 2025, o momento é de intensificar os estudos, já que vários editais devem sair nos próximos meses.

Fonte: Direção Concursos / Diário Oficial da União / TCU / CGU
