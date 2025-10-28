Concursos da área de Controle: editais previstos e inscrições abertas com salários de até R$ 31 mil

O ano de 2025 caminha para o fim, mas ainda reserva excelentes oportunidades para quem sonha com uma carreira na área de Controle e Fiscalização. Diversos órgãos de controle interno e externo estão com editais abertos ou previstos, oferecendo vagas de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 31.334,16.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, os certames contemplam tanto tribunais de contas quanto controladorias estaduais e municipais, sendo uma das áreas mais visadas pelos concurseiros que buscam estabilidade e alta remuneração.

Confira, a seguir, alguns dos principais concursos da área de Controle abertos e previstos para o segundo semestre de 2025:

🔹 Concursos abertos

1. TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro)

Cargos: Analista e Técnico de Controle Externo

Nível: Superior

Vagas: 20 imediatas + cadastro reserva

Salários: até R$ 20 mil

Situação: Inscrições abertas

2. CGU (Controladoria-Geral da União)

Cargos: Auditor Federal e Técnico Federal de Finanças e Controle

Nível: Superior

Vagas: Previstas para recomposição do quadro

Remuneração: até R$ 22 mil

Previsão: Edital até dezembro de 2025

3. TCU (Tribunal de Contas da União)

Cargos: Auditor de Controle Externo

Nível: Superior

Vagas: Novo edital em fase de autorização

Salário: R$ 31.334,16

Previsão: Lançamento do edital até o fim do ano

4. CGE-MG (Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais)

Cargos: Auditor e Técnico de Controle Interno

Nível: Médio e Superior

Vagas: 65

Salários: até R$ 13 mil

Situação: Edital publicado

🔹 Concursos previstos

1. TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)

Cargos: Agente e Auditor de Fiscalização

Nível: Superior

Situação: Edital em elaboração

Remuneração: até R$ 28 mil

2. CGE-DF (Controladoria-Geral do Distrito Federal)

Cargos: Auditor de Controle Interno

Nível: Superior

Situação: Autorizado

Previsão: Edital até novembro de 2025

3. TCE-PE (Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco)

Cargos: Analista e Auditor de Controle Externo

Nível: Superior

Situação: Comissão formada

Previsão: Publicação do edital até o fim de 2025

4. CGE-GO (Controladoria-Geral do Estado de Goiás)

Cargos: Auditor de Controle Interno

Nível: Superior

Situação: Estudo orçamentário concluído

Previsão: Edital em análise

Os concursos da área de Controle se destacam pela alta concorrência e pelo rigor técnico das provas, que geralmente incluem disciplinas como Direito Administrativo, Contabilidade, Auditoria, Finanças Públicas e Administração Pública.

Para quem deseja conquistar uma vaga ainda em 2025, o momento é de intensificar os estudos, já que vários editais devem sair nos próximos meses.

