Concursos federais 2026: TCU, Banco do Brasil e INSS lideram a lista dos mais aguardados

A expectativa para os concursos públicos federais de 2026 é grande. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional prevê R$ 3,3 bilhões destinados exclusivamente à realização de concursos e contratações no âmbito do Executivo federal.

O documento indica a previsão de 89.058 vagas, sendo 41.187 para criação de novos cargos e 47.871 para provimento, contemplando certames em andamento e outros que devem ser lançados ao longo do próximo ano.

Reforço no quadro de servidores

A proposta orçamentária, que ainda precisa ser aprovada e sancionada, representa um sinal de retomada para os concurseiros, após anos de restrições fiscais e adiamentos de seleções. A iniciativa busca recompor o quadro de pessoal de órgãos estratégicos, modernizar o serviço público e atender à crescente demanda de atendimento à população.

Navegue pelo índice

Fonte: PLOA 2026, Direção Concursos e Ministério da Gestão e Inovação

Redigido por ContilNet