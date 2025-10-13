13/10/2025
Universo POP
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona

Concursos fiscais em outubro oferecem salários de até R$ 36,7 mil

Editais abertos em diversos estados trazem oportunidades com altos vencimentos e estabilidade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O mês de outubro começou com excelentes oportunidades para quem sonha com uma carreira na área fiscal. Diversos concursos públicos estão com editais abertos ou previstos, oferecendo vagas em diferentes estados brasileiros e salários que podem chegar a R$ 36.792,84.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, há oportunidades para auditores, analistas, fiscais de tributos e técnicos fazendários, em níveis médio e superior. Os certames reúnem benefícios atrativos, estabilidade profissional e boas perspectivas de progressão na carreira.

Watchara Piriyaputtanapun/Getty Images

Navegue pelo índice

Entre os concursos mais aguardados ou já em andamento estão:

  • Receita Federal do Brasil (RFB) – cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário;

  • Secretarias de Fazenda Estaduais (SEFAZ), como São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Amazonas;

  • Tribunais de Contas, com destaque para o TCU e TCEs de diferentes estados;

  • Secretarias Municipais de Finanças, que também oferecem boas oportunidades com remunerações competitivas.

Além dos salários elevados, alguns editais incluem auxílios e gratificações que podem elevar ainda mais os ganhos mensais.

Especialistas orientam que este é o momento ideal para intensificar os estudos, especialmente para quem já vem se preparando para a área fiscal, tradicionalmente uma das mais concorridas entre os concurseiros.

Fonte: Direção Concursos
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost