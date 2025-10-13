Concursos fiscais em outubro oferecem salários de até R$ 36,7 mil

O mês de outubro começou com excelentes oportunidades para quem sonha com uma carreira na área fiscal. Diversos concursos públicos estão com editais abertos ou previstos, oferecendo vagas em diferentes estados brasileiros e salários que podem chegar a R$ 36.792,84.

De acordo com levantamento do Direção Concursos, há oportunidades para auditores, analistas, fiscais de tributos e técnicos fazendários, em níveis médio e superior. Os certames reúnem benefícios atrativos, estabilidade profissional e boas perspectivas de progressão na carreira.

Navegue pelo índice

Entre os concursos mais aguardados ou já em andamento estão:

Receita Federal do Brasil (RFB) – cargos de Auditor-Fiscal e Analista-Tributário;

Secretarias de Fazenda Estaduais (SEFAZ) , como São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Amazonas;

Tribunais de Contas , com destaque para o TCU e TCEs de diferentes estados;

Secretarias Municipais de Finanças, que também oferecem boas oportunidades com remunerações competitivas.

Além dos salários elevados, alguns editais incluem auxílios e gratificações que podem elevar ainda mais os ganhos mensais.

Especialistas orientam que este é o momento ideal para intensificar os estudos, especialmente para quem já vem se preparando para a área fiscal, tradicionalmente uma das mais concorridas entre os concurseiros.

Fonte: Direção Concursos

✍️ Redigido por ContilNet