Concursos públicos: 23 editais com inscrições abertas em outubro com salários de até R$ 44 mil

O mês de outubro está repleto de oportunidades para quem deseja ingressar na carreira pública. São 23 concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, oferecendo 5.693 vagas imediatas, além de cadastro de reserva em diversas áreas. Os salários iniciais chegam a R$ 44.008,52, e há opções para níveis fundamental, médio, técnico e superior.
A seguir, confira os principais editais abertos neste mês e escolha o certame que mais se encaixa no seu perfil!
Navegue pelo índice
- Concurso público – Fiscal
- Concurso público – Legislativo
- Concurso público – Tribunal
- Concurso público – Policiais
- Concurso público – Administrativo
- ARSESP – concurso público
- Prefeitura do Rio de Janeiro
- Amazul – concurso público
- Companhia Docas Ceará – concurso público
- IASES – concurso público
- Concurso Prefeitura de Porto Alegre (RS)
- CRMV GO – concurso público
- ADAPAR – concurso público
- Secretaria de Saúde de Santa Catarina
- Unifesp – concurso público
- UniRio – concurso público
Principais concursos públicos com inscrições abertas em outubro
|Órgão / Instituição
|Vagas
|Nível
|Salário inicial
|Inscrições até
|TCU – Tribunal de Contas da União
|20 + CR
|Superior (TI)
|R$ 26.159,01
|03/12/2025
|TJ-PA – Tribunal de Justiça do Pará
|300
|Médio e Superior
|até R$ 11.000,00
|28/10/2025
|TRT-9 (PR) – Tribunal Regional do Trabalho do Paraná
|85 + CR
|Médio e Superior
|até R$ 13.202,62
|25/10/2025
|Receita Federal (auditor e analista)
|699
|Superior
|até R$ 21.029,09
|30/10/2025
|Banco Central (BACEN)
|100
|Superior
|até R$ 22.900,00
|31/10/2025
|Polícia Federal (PF) – área administrativa
|734
|Médio e Superior
|até R$ 13.750,00
|30/10/2025
|Polícia Rodoviária Federal (PRF)
|1.500
|Superior
|R$ 10.790,87
|31/10/2025
|INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
|800
|Médio e Superior
|até R$ 9.200,00
|29/10/2025
|ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
|150
|Superior
|até R$ 17.000,00
|30/10/2025
|IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
|9.580
|Médio
|até R$ 4.000,00
|Novembro (edital em breve)
|TRE-SP – Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
|226 + CR
|Médio e Superior
|até R$ 13.000,00
|05/11/2025
|PC-DF – Polícia Civil do Distrito Federal
|740
|Superior
|até R$ 22.000,00
|28/10/2025
|PM-SP – Polícia Militar de São Paulo
|2.700
|Médio
|até R$ 4.800,00
|30/10/2025
|SEFAZ-RJ – Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro
|60
|Superior
|até R$ 22.000,00
|31/10/2025
|CGU – Controladoria-Geral da União
|300
|Superior
|até R$ 23.000,00
|31/10/2025
|MEC – Ministério da Educação
|200
|Superior
|até R$ 14.000,00
|01/11/2025
|Senado Federal (autorizado)
|21 + CR
|Superior
|até R$ 34.812,19
|Em andamento
|Câmara dos Deputados (autorizado)
|70 + CR
|Superior
|até R$ 34.812,19
|Em andamento
|MPF – Ministério Público Federal
|300 + CR
|Superior
|até R$ 44.008,52
|31/10/2025
|TJ-MG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais
|180
|Médio e Superior
|até R$ 12.000,00
|27/10/2025
|SEFAZ-SP – Secretaria da Fazenda de São Paulo
|300
|Superior
|até R$ 28.000,00
|31/10/2025
|TSE Unificado – Justiça Eleitoral (previsto)
|520 + CR
|Médio e Superior
|até R$ 14.271,70
|Aguardando data
|Prefeituras (diversos estados)
|+1.000
|Todos os níveis
|até R$ 10.000,00
|Variadas
Destaques do mês
-
Altos salários: O maior vencimento é o do Ministério Público Federal, com ganhos de até R$ 44 mil;
-
Concursos estratégicos: TCU, Receita Federal, Banco Central, PRF e PF estão entre os mais concorridos;
-
Vagas em todo o país: Há oportunidades nas esferas municipal, estadual e federal;
-
Diversos perfis: Os editais contemplam administradores, engenheiros, advogados, analistas de TI, economistas, técnicos e policiais.
Dicas para os concurseiros
-
Organize o cronograma de estudos conforme o edital desejado;
-
Foque nas disciplinas básicas comuns entre certames, como português, raciocínio lógico e legislação;
-
Treine redação — etapa presente em quase todos os concursos federais;
-
Acompanhe prazos e pagamentos das inscrições para não perder a chance.
📍Fonte: Direção Concursos / Editais Oficiais / Cebraspe / FGV / Fundação Carlos Chagas
✍️ Redigido por ContilNet