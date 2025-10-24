24/10/2025
Concursos públicos: 23 editais com inscrições abertas em outubro com salários de até R$ 44 mil

O mês de outubro está repleto de oportunidades para quem deseja ingressar na carreira pública. São 23 concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, oferecendo 5.693 vagas imediatas, além de cadastro de reserva em diversas áreas. Os salários iniciais chegam a R$ 44.008,52, e há opções para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Concurso: como dominar a discursiva para a Câmara dos Deputados

A seguir, confira os principais editais abertos neste mês e escolha o certame que mais se encaixa no seu perfil!

Navegue pelo índice

Principais concursos públicos com inscrições abertas em outubro

Órgão / Instituição Vagas Nível Salário inicial Inscrições até
TCU – Tribunal de Contas da União 20 + CR Superior (TI) R$ 26.159,01 03/12/2025
TJ-PA – Tribunal de Justiça do Pará 300 Médio e Superior até R$ 11.000,00 28/10/2025
TRT-9 (PR) – Tribunal Regional do Trabalho do Paraná 85 + CR Médio e Superior até R$ 13.202,62 25/10/2025
Receita Federal (auditor e analista) 699 Superior até R$ 21.029,09 30/10/2025
Banco Central (BACEN) 100 Superior até R$ 22.900,00 31/10/2025
Polícia Federal (PF) – área administrativa 734 Médio e Superior até R$ 13.750,00 30/10/2025
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 1.500 Superior R$ 10.790,87 31/10/2025
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 800 Médio e Superior até R$ 9.200,00 29/10/2025
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 150 Superior até R$ 17.000,00 30/10/2025
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 9.580 Médio até R$ 4.000,00 Novembro (edital em breve)
TRE-SP – Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 226 + CR Médio e Superior até R$ 13.000,00 05/11/2025
PC-DF – Polícia Civil do Distrito Federal 740 Superior até R$ 22.000,00 28/10/2025
PM-SP – Polícia Militar de São Paulo 2.700 Médio até R$ 4.800,00 30/10/2025
SEFAZ-RJ – Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro 60 Superior até R$ 22.000,00 31/10/2025
CGU – Controladoria-Geral da União 300 Superior até R$ 23.000,00 31/10/2025
MEC – Ministério da Educação 200 Superior até R$ 14.000,00 01/11/2025
Senado Federal (autorizado) 21 + CR Superior até R$ 34.812,19 Em andamento
Câmara dos Deputados (autorizado) 70 + CR Superior até R$ 34.812,19 Em andamento
MPF – Ministério Público Federal 300 + CR Superior até R$ 44.008,52 31/10/2025
TJ-MG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais 180 Médio e Superior até R$ 12.000,00 27/10/2025
SEFAZ-SP – Secretaria da Fazenda de São Paulo 300 Superior até R$ 28.000,00 31/10/2025
TSE Unificado – Justiça Eleitoral (previsto) 520 + CR Médio e Superior até R$ 14.271,70 Aguardando data
Prefeituras (diversos estados) +1.000 Todos os níveis até R$ 10.000,00 Variadas

Destaques do mês

  • Altos salários: O maior vencimento é o do Ministério Público Federal, com ganhos de até R$ 44 mil;

  • Concursos estratégicos: TCU, Receita Federal, Banco Central, PRF e PF estão entre os mais concorridos;

  • Vagas em todo o país: Há oportunidades nas esferas municipal, estadual e federal;

  • Diversos perfis: Os editais contemplam administradores, engenheiros, advogados, analistas de TI, economistas, técnicos e policiais.

Dicas para os concurseiros

  1. Organize o cronograma de estudos conforme o edital desejado;

  2. Foque nas disciplinas básicas comuns entre certames, como português, raciocínio lógico e legislação;

  3. Treine redação — etapa presente em quase todos os concursos federais;

  4. Acompanhe prazos e pagamentos das inscrições para não perder a chance.

📍Fonte: Direção Concursos / Editais Oficiais / Cebraspe / FGV / Fundação Carlos Chagas
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

