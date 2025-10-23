Concursos públicos com salários de até R$ 44 mil: veja 10 editais abertos em outubro

O mês de outubro encerra com excelentes oportunidades para concurseiros em todo o Brasil. Segundo levantamento do Direção Concursos, estão abertas 1.097 vagas em diferentes órgãos públicos, com salários iniciais que chegam a R$ 44.008,52.

As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo jurídica, fiscal, controle, legislativa, policial e saúde pública, com editais abertos em âmbitos federal, estadual e municipal.

Entre os concursos com maiores remunerações, estão os de Ministério Público, Tribunais de Contas, Defensorias, Procuradorias e Magistratura, que seguem com inscrições abertas até o fim do mês.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição e às exigências específicas de cada cargo, já que alguns editais oferecem vagas imediatas e outros formam cadastro de reserva com validade de até dois anos.

📌 Dica: os concursos com maiores salários costumam ter concorrência mais alta, por isso é essencial investir em planejamento de estudos e resolução de provas anteriores.

Fonte: Direção Concursos / Gov.br / Cebraspe / FGV / Fundação Getulio Vargas

✍️ Redigido por ContilNet