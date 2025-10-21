Concursos RJ: seis editais oferecem salários acima de R$ 10 mil em outubro

O mês de outubro de 2025 segue com ótimas oportunidades para quem busca estabilidade e altos salários no serviço público. Segundo levantamento do Direção Concursos, há seis editais abertos e previstos no estado do Rio de Janeiro (RJ) com vencimentos iniciais superiores a R$ 10 mil — alguns ultrapassando R$ 44 mil.

Ao todo, são mais de 620 vagas entre cargos efetivos e cadastro de reserva, abrangendo diversas áreas, como segurança pública, saúde, administração e tributação.

Oportunidades para quem se prepara

Os concursos em andamento e os previstos para os próximos meses reforçam o aquecimento do setor público no Rio de Janeiro, especialmente para cargos de nível superior.

Especialistas indicam que este é o momento ideal para intensificar os estudos, já que vários órgãos planejam nomeações ainda em 2026.

Fonte: Direção Concursos / Governo do Estado do Rio de Janeiro

✍️ Redigido por ContilNet