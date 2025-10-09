Condenada por enganar idoso, professora volta a aplicar golpes em moradores do Lar dos Vicentinos

A professora Elydiana de Castro Gomes, de 43 anos, voltou a ser alvo de investigação da Polícia Civil do Acre. Condenada em 2023 a 10 anos e 8 meses de prisão por furto e estelionato contra um idoso de 69 anos — de quem desviou mais de R$ 55 mil —, ela agora é novamente indiciada por estelionato qualificado, apropriação indébita e furto qualificado.

De acordo com informações apuradas pelo site ac24horas, as novas vítimas são dois idosos do Lar dos Vicentinos, instituição onde Elydiana prestava serviços comunitários como parte do cumprimento de sua pena.

Em entrevista ao portal, o delegado Rêmulo Diniz, da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, informou que a professora teria retirado cerca de R$ 15 mil das contas bancárias das vítimas. “São idosos com saúde frágil, um deles está hospitalizado e não tinham controle sobre suas contas bancárias”, explicou o delegado ao ac24horas.

Segundo Diniz, uma das vítimas perdeu mais de R$ 10 mil, valor obtido com a venda de uma casa herdada. Em apenas dois meses, Elydiana teria realizado diversas operações financeiras, entre saques, empréstimos e transferências.

As investigações apontam que a mulher teve acesso indevido aos cartões e senhas das vítimas dentro de uma sala de arquivo restrita do abrigo. “Há extratos bancários comprovando o crime, e estamos apurando com cautela. Não descartamos a possibilidade de que outros internos também tenham sido vítimas”, acrescentou o delegado na entrevista.

Durante depoimento prestado na terça-feira (7), Elydiana de Castro Gomes confessou os crimes.