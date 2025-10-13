13/10/2025
Universo POP
Condenado a 5 anos, ex-presidente francês Sarkozy será preso dia 21/10

Condenado a cinco anos de prisão por organização criminosa e financiamento ilegal de campanha, através de negócios com o ex-líder da Líbia Muammar Gaddafi, o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy começará a cumprir pena na próxima semana. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13/10) pela mídia francesa.

Presidente da França entre 2007 e 2012, Sarkozy será preso em 21 de  outubro e deverá cumprir a pena na prisão de La Sante, localizada em Paris, de acordo com a Justiça do país.

De acordo com a acusação, o ex-líder francês fez negócios com o Gaddafi na primeira década dos anos 2000. Na época, o presidente líbio financiou custos da campanha eleitoral de Sarkozy em 2007. Em troca, ele teria prometido ajudar a reinserir a Líbia na comunidade internacional.

Em 15 de setembro a Justiça do país confirmou a condenação, e determinou pena de cinco anos de prisão ao ex-presidente.

Desde que deixou a presidência da França, Sarkozy virou alvo de processos judiciais. Além do caso envolvendo o “pacto” com Gaddafi, ele também enfrenta outras duas condenação por corrupção, financiamento ilegal de campanha e tráfico de influência.

