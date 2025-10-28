28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Condenado por abusar sexualmente de menina de 8 anos é preso após descumprir regras da Justiça

O homem usava tornozeleira eletrônica, mas teve o benefício do regime semiaberto revogado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã de segunda-feira (27), em Assis Brasil, um homem que foi condenado por abusar sexualmente de uma menina de 8 anos. O detento, que cumpria pena em regime semiaberto, foi recapturado depois de descumprir as condições impostas pela Justiça.

agentes da Polícia Civil localizaram e efetuaram a prisão do condenado, que voltará ao sistema prisional em regime fechado | Foto: Ascom

Segundo informações da Delegacia-Geral do município, o homem usava tornozeleira eletrônica, mas teve o benefício do regime semiaberto revogado após violar as medidas determinadas pelo juiz da execução penal.

Diante da decisão judicial, agentes da Polícia Civil localizaram e efetuaram a prisão do condenado, que voltará ao sistema prisional em regime fechado.
Em nota, o órgão reafirmou que atua de forma rigorosa contra crimes graves, principalmente aqueles que vitimam crianças e adolescentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost