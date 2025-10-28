Condenado por abusar sexualmente de menina de 8 anos é preso após descumprir regras da Justiça

A Polícia Civil do Acre prendeu, na manhã de segunda-feira (27), em Assis Brasil, um homem que foi condenado por abusar sexualmente de uma menina de 8 anos. O detento, que cumpria pena em regime semiaberto, foi recapturado depois de descumprir as condições impostas pela Justiça.

Segundo informações da Delegacia-Geral do município, o homem usava tornozeleira eletrônica, mas teve o benefício do regime semiaberto revogado após violar as medidas determinadas pelo juiz da execução penal.

Diante da decisão judicial, agentes da Polícia Civil localizaram e efetuaram a prisão do condenado, que voltará ao sistema prisional em regime fechado.

Em nota, o órgão reafirmou que atua de forma rigorosa contra crimes graves, principalmente aqueles que vitimam crianças e adolescentes.