Condenado por estupro é preso enquanto fazia ensaio de gestante no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta sexta-feira (3/10), Taymmes Emmanuel de Oliveira Couto Silva, condenado por estupro de vulnerável. Ele foi localizado em um hotel na Barra da Tijuca, onde realizava um ensaio fotográfico de gestante.

A captura ocorreu no âmbito da Operação Rede Segura, deflagrada pela Divisão de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), sob coordenação do delegado Luiz Lima e da delegada Luciana Fonseca.

Segundo a investigação, Taymmes foi denunciado em 2021 pelo estupro de um adolescente em Pernambuco. Durante o processo, ele fugiu para o Rio de Janeiro, onde passou a atuar como fotógrafo autônomo, tentando escapar da Justiça.

Apesar da condenação definitiva, o criminoso não se apresentou para iniciar o cumprimento da pena e estava foragido.

Após monitoramento de inteligência, a polícia identificou que Taymmes atuava no segmento de fotografia, especialmente em ensaios de gestantes. Ele foi surpreendido no momento em que conversava com uma cliente em um hotel da Barra.

Conduzido sem resistência, o condenado foi levado para a sede da especializada e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Operação Rede Segura

A prisão integra mais uma fase da Operação Rede Segura, que tem como foco a localização e prisão de condenados e foragidos de crimes graves, sobretudo os de violência sexual contra crianças e adolescentes.