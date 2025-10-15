15/10/2025
Universo POP
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo

Condenado por matar mulheres em 1996, “Diácono da morte” é executado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
condenado-por-matar-mulheres-em-1996,-“diacono-da-morte”-e-executado

Samuel Lee Smithers, mais conhecido como o “Diácono da morte”, condenado pelo assassinato de duas mulheres em 1996, foi executado na noite dessa terça-feira (14/10), marcando a 14ª execução recorde na Flórida neste ano. Ele foi executado por injeção letal na Penitenciária Estadual da Flórida.

Smithers foi condenado, em 1999, por duas acusações de homicídio em primeiro grau e sentenciado à pena de morte. O documento autorizando a execução foi assinado pelo governador Ron DeSantis.

Ele era diácono batista em uma igreja e cometeu atos brutais contra as duas mulheres, que foram espancadas, estranguladas e abandonadas em um lago até a morte, segundo a imprensa internacional.

Leia também

Antes da execução de Smithers, a defesa entrou com um recurso para questionar a ação, alegando que o diácono tinha idade avançada, 73 anos. Os juízes decidiram, categoricamente, que pessoas idosas não estão isentas da pena de morte.

De acordo com a organização Floridianos por Alternativas à Pena de Morte, grupo estadual da Flórida contra a pena de morte, “matamos um homem que não representava absolutamente nenhuma ameaça a ninguém.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost