Condenado por organização criminosa, homem é preso na BR-364, no interior do Acre

Na tarde desta segunda-feira (6) uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu prender o nacional A.E.M.M, 34 anos. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo juiz Eder Viegas, da vara criminal. O mesmo é acusado pelo crime de organização criminosa e foi condenado a 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado.

Os policiais desenvolviam patrulhamento de rotina quando, na altura do km 5, BR-364, estrada de Manoel Urbano, visualizaram o autor. Ao ser abordado, A.E.M.M não ofereceu resistência, sendo conduzido em seguida para a Unidade de Segurança Pública para os devidos procedimentos.

Espontaneamente, ele declarou aos policiais que há mais de 6 anos está na igreja e que não possui qualquer envolvimento com práticas criminosas. Salientou, ainda, que atua profissionalmente como marceneiro. Contudo, em razão de condenação transitada em julgado, ele será levado para o presídio para o cumprimento da pena.