Condomínio no DF proíbe “namoro com urros e gemidos” tarde da noite

Um comunicado afixado nos elevadores do Condomínio Antares I, no Sudoeste, chamou a atenção dos moradores ao listar uma série de proibições consideradas inusitadas, determinadas pela síndica do edifício.

O aviso, intitulado “Respeito”, teria como propósito promover uma “convivência harmoniosa” entre os residentes, especialmente durante o período noturno.

Entre as ações vetadas no horário das 22h às 8h estão: andar de salto alto “toc toc”, brigas, deixar objetos cair, bebedeiras com amigos e namoro com gritos, urros e gemidos altos.

O aviso gerou reações diversas entre os moradores, que relataram à reportagem terem recebido a mensagem com humor. Segundo relatos, o comunicado virou motivo de risadas e piadas nos grupos de mensagens do condomínio.

De acordo com o aviso da síndica, as medidas foram impostas por não haver um bom isolamento acústico das unidades residenciais. “Muitas de nossas atividades acabam por ecoar no condomínio”, justifica no documento.

Além das proibições, o documento também reforça que qualquer perturbação ao silêncio no período estabelecido será passível de penalidades previstas na convenção condominial.

A reportagem procurou a administração do Antares I para comentar o caso, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.