Condutores do Samu são homenageados em ato solene na Câmara de Rio Branco

A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, nesta quinta-feira (9), uma solenidade em homenagem aos condutores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A iniciativa foi proposta pelo vereador Aiache (PP) como forma de reconhecer o papel essencial desses profissionais no atendimento pré-hospitalar no Acre.

Com 13 anos de atuação no Samu, o condutor Manoel Rodrigues Junior ressaltou a importância do gesto.

“É uma lembrança que já buscávamos há muito tempo, porque é uma profissão nova, mas que a cada dia cresce em tamanho, em disciplina e responsabilidade. Agradecemos muito e seguimos servindo a sociedade da melhor forma que podemos”, afirmou.

Entre os principais desafios enfrentados pela categoria, Manoel destacou o trânsito como uma das maiores dificuldades no dia a dia.

“Acredito que muita coisa poderia melhorar com mais educação no trânsito nas escolas e com campanhas que orientem a população sobre a importância de liberar as vias para os resgates”, acrescentou.

Atualmente, o Acre conta com mais de 200 condutores de ambulância atuando tanto no setor público quanto no privado. Para o vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Acre, Charlton Menezes, a homenagem é também um impulso para fortalecer a profissão.

“É um reconhecimento que nos dá visibilidade. O condutor de ambulância não é apenas um motorista, é um profissional qualificado e essencial em ocorrências de alta e baixa complexidade. O tempo de resposta e a segurança no atendimento dependem muito do nosso trabalho”, destacou.

Charlton também lembrou que os condutores participam de todas as etapas do atendimento aos pacientes, desde a saída para a ocorrência até a entrega na unidade de saúde.

“Esse reconhecimento é importante não só para nós, mas para melhorar o atendimento à população. Temos projetos e planos para valorizar ainda mais a categoria”, completou.

O vereador Aiache, autor da proposta, lembrou que nesta sexta-feira, 10 de outubro, será celebrado o Dia do Condutor de Ambulância, data que reforça a relevância desses profissionais.

“Essa é uma justa homenagem para quem dedica a vida a salvar outras vidas. É uma alegria poder prestar esse reconhecimento e rever amigos que foram parte da minha trajetória”, declarou o parlamentar.