09/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo

Condutores do Samu são homenageados em ato solene na Câmara de Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Câmara Municipal de Rio Branco realizou, nesta quinta-feira (9), uma solenidade em homenagem aos condutores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A iniciativa foi proposta pelo vereador Aiache (PP) como forma de reconhecer o papel essencial desses profissionais no atendimento pré-hospitalar no Acre.

Com 13 anos de atuação no Samu, o condutor Manoel Rodrigues Junior ressaltou a importância do gesto.

“É uma lembrança que já buscávamos há muito tempo, porque é uma profissão nova, mas que a cada dia cresce em tamanho, em disciplina e responsabilidade. Agradecemos muito e seguimos servindo a sociedade da melhor forma que podemos”, afirmou.

Condutor Manoel Rodrigues Junior recebe homenagem/Foto: Reprodução

Entre os principais desafios enfrentados pela categoria, Manoel destacou o trânsito como uma das maiores dificuldades no dia a dia.

“Acredito que muita coisa poderia melhorar com mais educação no trânsito nas escolas e com campanhas que orientem a população sobre a importância de liberar as vias para os resgates”, acrescentou.

Atualmente, o Acre conta com mais de 200 condutores de ambulância atuando tanto no setor público quanto no privado. Para o vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Acre, Charlton Menezes, a homenagem é também um impulso para fortalecer a profissão.

“É um reconhecimento que nos dá visibilidade. O condutor de ambulância não é apenas um motorista, é um profissional qualificado e essencial em ocorrências de alta e baixa complexidade. O tempo de resposta e a segurança no atendimento dependem muito do nosso trabalho”, destacou.

Condutores do Samu são homenageados/Foto: Reprodução

Charlton também lembrou que os condutores participam de todas as etapas do atendimento aos pacientes, desde a saída para a ocorrência até a entrega na unidade de saúde.

“Esse reconhecimento é importante não só para nós, mas para melhorar o atendimento à população. Temos projetos e planos para valorizar ainda mais a categoria”, completou.

O vereador Aiache, autor da proposta, lembrou que nesta sexta-feira, 10 de outubro, será celebrado o Dia do Condutor de Ambulância, data que reforça a relevância desses profissionais.

“Essa é uma justa homenagem para quem dedica a vida a salvar outras vidas. É uma alegria poder prestar esse reconhecimento e rever amigos que foram parte da minha trajetória”, declarou o parlamentar.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost