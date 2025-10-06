Conecta Banana leva tecnologia e jogos digitais ao 9º Festival da Banana em Rodrigues Alves

Rodrigues Alves viveu um momento especial durante o 9º Festival da Banana com a realização do CONECTA BANANA, espaço dedicado à tecnologia e à cultura digital. O evento foi realizado em parceria entre o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), e a Prefeitura de Rodrigues Alves, com execução da Futurion1 – Juventude, Cultura Digital e Inovação.

Além de oficinas e atividades voltadas para inovação, a programação contou com disputas de e-sports, que animaram jovens e o público presente. No FIFA 25, o campeão foi Thaisson Costa, seguido por Alessandro Amorim como vice. No Clash Royale, a vitória ficou com Alessandro Amorim, que superou Uendel Vasconcelos na final. Já no Free Fire, a grande campeã foi a equipe Unk Evos, enquanto a Team Hack ficou com o vice e a END Gamer em terceiro lugar. O destaque do torneio foi Christian Saraiva, eleito MVP com 41 abates.

Durante a abertura, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur Mesquita, destacou a importância da interiorização da inovação.

“O Governo do Estado, sob a liderança do governador Gladson Cameli, tem trabalhado de forma contínua para fortalecer o ecossistema de inovação e tecnologia em todo o Acre. O CONECTA BANANA é mais uma prova de que quando o Governo, os municípios e a juventude se unem, o resultado é desenvolvimento, inclusão e transformação. Parabenizo a Prefeitura de Rodrigues Alves e toda a equipe da Futurion1 por fazerem parte dessa jornada de futuro.”

O vice-prefeito de Rodrigues Alves, Neto do Jamilson, reforçou a relevância de unir tradição e futuro:

“É uma alegria imensa ver Rodrigues Alves recebendo um espaço como o CONECTA BANANA dentro do nosso Festival da Banana. O festival, que já é símbolo da nossa força no campo e da nossa tradição, agora também se torna palco da tecnologia e da inovação. Quando tradição e inovação caminham juntas, o resultado é progresso com identidade e orgulho.”

O coordenador da SEICT no Juruá, Alcy Costa, também ressaltou os avanços já conquistados:

“Hoje, com o CONECTA BANANA, damos mais um passo importante, desta vez em Rodrigues Alves, consolidando o Juruá como uma região de destaque no mapa da inovação acreana. Ver jovens participando, aprendendo e se conectando à tecnologia dentro de um festival tradicional é inspirador.”

Para o CEO da Futurion1, Mateus, o evento confirma o potencial da juventude acreana:

“A Futurion1 nasceu do sonho de mostrar que a juventude do Acre tem força, criatividade e talento para transformar o presente em futuro. A inovação não está distante, ela está aqui, nas mãos dos jovens do Juruá, conectando ideias, sonhos e oportunidades.”

O jogador Ryan, campeão pelo Free Fire, destacou a experiência vivida durante o festival:

“Participar do CONECTA BANANA foi uma experiência que marcou. Aqui a gente joga, se diverte, mas também aprende muito sobre tecnologia, trabalho em equipe e respeito. Eu saio daqui com vontade de continuar participando, estudando e representando Rodrigues Alves. Porque quando a gente tem oportunidade, a gente mostra do que é capaz!”.















