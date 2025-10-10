Conexão Brasil-Japão! Festival celebra cultura, gastronomia e laços entre os países

Brasil e Japão celebram, em 2025, o 130º aniversário do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. O acordo comercial, assinado em 5 de novembro de 1895, marcou o início das relações diplomáticas formais. Para celebrar a união, serão promovidos eventos e programas de intercâmbio cultural, sobretudo com foco na gastronomia.

É o caso do Taste of Japan, festival que celebra sabores e cultura japonesa no país. O evento, que acontece até o dia 12 de outubro em Brasília, Curitiba e São Paulo, oferece menus exclusivos preparados com ingredientes 100% de origem japonesa, como vieiras de Hokkaido e o peixe hamachi (yellowtail).

Embaixada japonesa no país celebra os 130 anos de parceria entre Japão e Brasil. Restaurantes oferecem pratos com ingredientes 100% japoneses. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com o Primeiro-Ministro do Japão, Fumio Kishida, em maio de 2024.

Em entrevista à repórter Andressa Reis, do portal LeoDias, o vice-presidente da REN Brasil, Flávio Hideo Mikami, empresa que promove o evento com apoio da Embaixada do Japão no Brasil e da JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão), celebrou a colaboração multicultural: “É muito mais do que um simples festival gastronômico”.

“O Taste of Japan é uma celebração viva do encontro entre duas culturas que compartilham valores, sabores e uma história de amizade de mais de 130 anos. O evento nasceu para ir além do paladar, unindo tradição, criatividade e diplomacia num só espaço. É sobre fortalecer laços, trocar experiências e mostrar como o Japão e o Brasil se conectam também pela mesa, pela arte e pelo respeito mútuo”, continuou.

De acordo com o representante, o retorno do evento é “extremamente positivo”. O sucesso é tamanho que as instituições já estudam novas edições estendidas a outras regiões do Brasil: “A ideia é manter viva essa amizade centenária entre os dois países, que continua inspirando e aproximando pessoas de diferentes gerações”.

Além do valor gastronômico, o evento também destaca a importância empresarial, já que a programação especial para a conexão histórica e diplomática entre Brasil e Japão também abre espaço para negócios, inovação e sustentabilidade, além de difundir informações sobre a segurança alimentar japonesa e tecnologias ambientais.

Lesley Ishii, presidente da REN Brasil, celebra: “130 anos de amizade, mas também construímos um futuro de inovação e novas possibilidades”. Enquanto o embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, finaliza: “Ao celebrarmos 130 anos de amizade, homenageamos uma trajetória construída em confiança e respeito, e renovamos nosso compromisso com um futuro de cooperação, inovação e prosperidade compartilhada”, explica.

Serviço

Taste of Japan: 130 anos navegando pelos sabores do Japão

Data: 24 de setembro a 12 de outubro

Realização: REN BRASIL

Apoio: Embaixada do Japão no Brasil e JICA – Agência de Cooperação Internacional do Japão.

São Paulo (SP)

Kame Kami;

Torá Sushi e Robata.

Brasília (DF)

Samurai Sushi;

New Koto;

Noru Sushi.

Curitiba (PR)