Conferencista Deive Leonardo se apresenta em Cruzeiro do Sul no final de outubro

O conferencista e escritor Deive Leonardo, um dos nomes mais reconhecidos do país por suas mensagens de fé e motivação, estará em Cruzeiro do Sul no próximo dia 31 de outubro, às 18 horas, na Igreja Comunidade Batista Vida, localizada na rua Absolon Moreira, nº 300, no bairro Baixa.

A organização do evento informou que os ingressos começarão a ser vendidos no dia 20 de outubro, diretamente na sede da igreja. O valor ainda não foi definido, mas, de acordo com a procura, há possibilidade de que sejam realizadas duas apresentações para atender ao público.

Com forte presença digital e grande alcance em todo o Brasil, Deive Leonardo já impactou milhares de pessoas com suas palestras e livros. A expectativa é de que o evento reúna um público expressivo, composto por fiéis de diferentes denominações evangélicas, transformando a noite em um momento especial de reflexão e espiritualidade.