01/10/2025
Conferencista Deive Leonardo se apresenta em Cruzeiro do Sul no final de outubro

A organização do evento informou que os ingressos começarão a ser vendidos no dia 20 de outubro

O conferencista e escritor Deive Leonardo, um dos nomes mais reconhecidos do país por suas mensagens de fé e motivação, estará em Cruzeiro do Sul no próximo dia 31 de outubro, às 18 horas, na Igreja Comunidade Batista Vida, localizada na rua Absolon Moreira, nº 300, no bairro Baixa.

Deive Leonardo já impactou milhares de pessoas com suas palestras e livros | Foto: Reprodução

A organização do evento informou que os ingressos começarão a ser vendidos no dia 20 de outubro, diretamente na sede da igreja. O valor ainda não foi definido, mas, de acordo com a procura, há possibilidade de que sejam realizadas duas apresentações para atender ao público.

Com forte presença digital e grande alcance em todo o Brasil, Deive Leonardo já impactou milhares de pessoas com suas palestras e livros. A expectativa é de que o evento reúna um público expressivo, composto por fiéis de diferentes denominações evangélicas, transformando a noite em um momento especial de reflexão e espiritualidade.

Deive Leonardo já impactou milhares de pessoas com suas palestras e livros | Foto: Reprodução

