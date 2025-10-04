Confira 4 signos que podem ter viradas financeiras no início do mês

Outubro já começa cheio de movimentações astrológicas que prometem mexer com todos os aspectos da vida. No entanto, quando o assunto é dinheiro, alguns signos, em especial, podem ter viradas financeiras mais intensa logo nos primeiros dias do mês.
Afinal, Mercúrio em Escorpião aumenta a perspicácia, enquanto a Lua Cheia em Áries traz ação e coragem para encarar novos desafios. Ou seja, a energia está no ar para quem souber aproveitar!
4 signos que podem ter viradas financeiras
Áries
Áries começa o mês com tudo! A Lua Cheia brilhando no seu signo no dia 7 promete ativar seu poder de decisão e dar aquela injeção de coragem. Além disso, a energia ariana favorece ganhos rápidos, oportunidades inesperadas e até reviravoltas profissionais. Portanto, se tiver um projeto guardado na gaveta, é hora de colocá-lo em prática.
Touro
Embora seja conhecido pelo ritmo mais cauteloso, Touro pode viver surpresas no setor financeiro logo no comecinho do mês. Urano retrógrado está cutucando suas finanças e pedindo mudanças na forma de lidar com o dinheiro. Assim, pode ser o momento de enxergar novas formas de ganhar e, principalmente, abandonar velhos hábitos que travavam sua prosperidade.
