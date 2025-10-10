confira-6-bares-e-restaurantes-com-rooftops-para-curtir-o-calor-no-df

O clima no Distrito Federal continua quente e seco, o que pede programas leves e refrescantes. Com o calor batendo na porta, nada melhor do que aproveitar drinques e comidinhas em um rooftop. A experiência une vistas incríveis e boa gastronomia para relaxar e aproveitar.

Se você quer desfrutar das paisagens de Brasília, o Metrópoles listou seis rooftops no DF para conhecer já. Tem espaços com piscinas e até terraços com vista para o Lago Paranoá, cartão-postal da capital federal.

Confira abaixo:

Santé Lago

O Santé Lago é especializado em comida contemporânea. Localizado na Orla da Ponte JK, o restaurante conta com um lounge no térreo e uma cobertura ao ar livre com vista para o Lago Paranoá.

No menu, pratos com carnes e frutos do mar, além de uma ampla seleção de coquetéis clássicos e autorais. De terça a sexta-feira, tem menu executivo de três etapas no almoço, por R$ 68.

A casa funciona terça, quarta e domingo, das 12h às 23h; às quintas, das 12h à meia-noite; e nas sextas e sábados, das 12h à 1h.

Santé Lago

Bar 16

No último andar do B Hotel está o Bar 16, o mais alto da cidade. Além da famosa piscina amarela para os hóspedes, é possível desfrutar da varanda voltada para a Torre de TV, com vista privilegiada do pôr do Sol e de parte do Eixo Monumental.

O cardápio conta com aperitivos, como tartar de vieiras (R$ 110) e crocante de sementes (R$ 50), sanduíches, entradas para compartilhar, cumbuquinhas e sobremesas. Tem também coquetéis autorais, selecionados e clássicos, e mocktails.

Veja o horário de funcionamento aqui.

B Hotel

Doma Terrazza e Doma Rooftop

O Doma Terraza e o Doma Rooftop fazem parte do mesmo grupo gastronômico. Enquanto o primeiro funciona em sistema self-service durante o dia e se transforma em pizza bar à noite, o Doma Rooftop aposta em uma culinária contemporânea. Ambos, no entanto, oferecem vistas privilegiadas da cidade.

O Doma Terraza está localizado na entrada da Vila Planalto e o Doma Rooftop na Orla da Concha Acústica.

Doma Rooftop

Mezanino

O Mezanino combina gastronomia, alta coquetelaria, música e happy hour na Torre de TV, no Eixo Monumental. A vista privilegiada em 360 graus de Brasília está entre os principais atrativos do restaurante.

Receitas regionais e internacionais, com um toque contemporâneo, fazem parte do menu da casa. A carta de bar conta com clássicos, releituras e coquetéis exclusivos.

Confira os horários de funcionamento no Instagram oficial do Mezanino.

O Mezanino fica na Torre de TV

Living HNK Brasília

Localizado no Aeroporto Internacional de Brasília, o Living HNK Brasília possui um terraço ao ar livre, rodeado por vistas de 360 ​​graus da área do aeroporto. É uma ótima pedida para desfrutar de bebidas e petiscos.

O bar fica aberto 24 horas e serve cerveja, gim, coquetéis clássicos e vinhos, além de café da manhã, hambúrgueres e petiscos.

Living HNK Brasília