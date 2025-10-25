25/10/2025
Confira a agenda de jogos do Brasileirão deste sábado (25/10)

confira-a-agenda-de-jogos-do-brasileirao-deste-sabado-(25/10)

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro se inicia neste sábado (25/10) com seis confrontos. Os destaques do dia são as partidas entre equipes com posições opostas na tabela, são eles: Fluminense x Internacional, Sport x Mirassol e Fortaleza x Flamengo.

Vitória x Corinthians

Às 16h, o Vitória enfrenta o Corinthians, no Barradão, para tentar sair da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro tem 31 pontos, empatado com o Santos, primeiro time fora do Z4, portanto, até um empate daria um alívio provisório na tabela.

Por sua vez, o Timão tenta sair da briga de baixo e mirar na parte de cima da tabela. Antes da partida, o Alvinegro se encontra na 11ª colocação com 36 pontos.

Atlético-MG x Ceará

Outras duas equipes que buscam se livrar da briga pelo rebaixamento são Atlético-MG e Ceará. Os times irão se enfrentar às 16h, na Arena MRV.

O Galo tem 33 pontos e está na 15ª colocação, apenas duas acima do Z4. Inclusive, caso o time de Sampaoli perca e Santos e Vitória ganhem, a equipe mineira fica entre os quatros últimos do campeonato. Por sua vez, o Ceará tem 35 pontos e está em 13º lugar.

Fluminense x Internacional

Às 17h30, no Maracanã, Fluminense e Internacional se enfrentam com propósitos diferentes na competição. O Tricolor está na 7ª colocação com 41 pontos marcados e busca diminuir a distância para o Botafogo, quem tem 46.

Já o Colorado, está na 14ª posição, com 35 pontos, apenas quatro a mais do que o Vitória. Com isso, as duas equipes tentam se recuperar de derrotas recentes para buscar melhores posições no Brasileirão.

Sport x Mirassol

Uma hora depois, às 18h30, dois times também entram em campo com posições distintas no campeonato. Na Ilha do Retiro, o Sport, último colocado, enfrenta o Mirassol, que está na 4ª colocação, busca classificação inédita para a Libertadores.

Fortaleza x Flamengo

Outro confronto reunirá equipes com posições extremas na tabela. Trata-se de Fortaleza x Flamengo, jogo que acontece às 19h30, na Arena Castelão. O Leão do Pici é o penúltimo colocado com apenas 24 pontos.

Por sua vez, o Rubro-Negro, que está em segundo, briga pelo título do Brasileirão. A equipe comandada por Filipe Luís tem a mesma pontuação do que o Palmeiras, mas é vice colocado por ter uma vitória a menos.

São Paulo x Bahia

Para encerrar o dia, o São Paulo irá enfrentar o Bahia, no MorumBIS, às 21h30. O Tricolor de Aço vem empolgado com quatro vitórias em seus últimos seis jogos. Por sua vez, o time paulista não vence há quatro partidas no Brasileirão.

Confira os jogos deste sábado (24/10):

  • Vitória x Corinthians – 16h
  • Atlético-MG X Ceará – 16h
  • Fluminense x Internacional – 17h30
  • Sport x Mirassol – 18h30
  • Fortaleza x Flamengo – 19h30
  • São Paulo x Bahia – 21h30

 

