Confira a agenda de jogos do Brasileirão nesta quarta-feira (15/10)

Como fim da Data Fifa, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira (15/10) com sete jogos da 28ª rodada da competição. Os destaques são os clássicos Botafogo x Flamengo, Atlético-MG x Cruzeiro e Santos x Corinthians.

Palmeiras x Red Bull Bragantino

A rodada começa com o duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, que jogam às 19h no Allianz Parque. O Verdão é o líder do Brasileirão com 58 pontos, três a mais que o 2º colocado Flamengo. A ordem na equipe de Abel Ferreira é pontuar o máximo possível para tentar abrir distância na 1ª posição.

O Bragantino está na 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. O Massa Bruta vem de vitória por 1 x 0 sobre o Grêmio. A equipe de Bragança Paulista pretende subir na tabela e encostar no grupo que vai à Libertadores.

Botafogo x Flamengo

Às 19h30, no Estádio Nilton Santos, é a vez do clássico entre Botafogo e Flamengo agitar a quarta-feira de futebol. O Glorioso é o 5º colocado da competição, com 43 pontos. A equipe comandada por Davide Ancelotti vem de derrota por 2 x 0 para o Internacional.

Já o Flamengo é vice-líder com 55 pontos. O Rubro-Negro tenta encostar no líder Palmeiras, que está três pontos na frente. Para isso, precisa vencer o clássico contra o Botafogo.

Mirassol x Internacional

Ocupando a 4ª colocação, o Mirassol encara o Internacional, que está na 15ª posição. Paulistas e gaúchos jogam às 20h, no estádio Maião, localizado no interior de São Paulo.

O Leão Caipira venceu sua última partida pelo Brasileirão, ao superar o Fluminense por 2 x 1. Enquanto isso, o Colorado também saiu vitorioso do seu último confronto, ao derrotar o Botafogo, por 2 x 0.

Sport x Ceará

Também às 20h, pernambucanos e cearenses jogam na Ilha do Retiro. O Sport recebe o Ceará ainda tentando uma reação no Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha é o lanterna, enquanto o Vozão está na 10ª posição.

Atlético-MG x Cruzeiro

Às 21h30, Atlético-MG e Cruzeiro disputam o clássico mineiro na Arena MRV. O Galo está na 14ª posição, com 32 pontos. O objetivo da equipe que tem Jorge Sampaoli é ficar mais distante da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro segue na briga pelo título do Brasileirão. A Raposa está na 3ª posição com 52 pontos e quer diminuir a diferença para os líderes Palmeiras e Flamengo.

Fortaleza x Vasco

No mesmo horário, Fortaleza e Vasco entram em campo na Arena Castelão. O Leão do Pici está em 18º lugar, com 24 pontos. A equipe cearense está na luta contra o rebaixamento e precisa conquistar um resultado positivo para tentar se salvar.

Enquanto isso, o Vasco quer emendar uma boa sequência de resultados. O Gigante da Colina é o 11º colocado e vem de triunfo sobre o Vitória por 4 x 3. A equipe carioca tenta encostar avançar na tabela da competição.

Santos x Corinthians

Por fim, também às 21h30, é a vez de Santos e Corinthians disputarem o clássico alvinegro na Vila Belmiro. O Peixe é o 16º colocado e quer o resultado positivo para abrir distância da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Timão está na 12ª posição e precisa subir na tabela para distanciar do Z4 e se manter na disputa por um lugar nas competições sul-americanas.

Confira os jogos desta quarta-feira (15/10):