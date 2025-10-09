Confira a provável escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Coreia do Sul

Para o amistoso contra a Coreia do Sul, marcado para as 8h desta sexta-feira (10/10), o técnico Carlo Ancelotti já tem um time titular praticamente definido. A equipe deve contar com o retorno do trio do Real Madrid: Vini Jr., Rodrygo e Éder Militão, que ficaram de fora da última convocação.

Além do retorno do trio merengue, a lesão de Alisson abriu espaço para Bento assumir a titularidade no gol, ao menos neste primeiro momento. Hugo Souza, do Corinthians, pode ser o substituto no duelo contra o Japão, marcado para o dia 14 de outubro.

A provável escalação do Brasil para o amistoso é: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

A única alteração em relação ao último treino foi o retorno de Bruno Guimarães ao time titular, no lugar de Lucas Paquetá. O meio-campista do Newcastle não havia treinado anteriormente devido a um problema no voo que o levaria até Seul, atrasando sua chegada à concentração da Seleção.

O amistoso contra a Coreia do Sul servirá como preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos e dará ritmo de jogo aos atletas que vêm sendo convocados regularmente.