09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Confira a provável escalação da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Coreia do Sul

Trio do Real Madrid retorna à Seleção Brasileira após ficar de fora da última convocação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Para o amistoso contra a Coreia do Sul, marcado para as 8h desta sexta-feira (10/10), o técnico Carlo Ancelotti já tem um time titular praticamente definido. A equipe deve contar com o retorno do trio do Real Madrid: Vini Jr., Rodrygo e Éder Militão, que ficaram de fora da última convocação.

Além do retorno do trio merengue, a lesão de Alisson abriu espaço para Bento assumir a titularidade no gol, ao menos neste primeiro momento. Hugo Souza, do Corinthians, pode ser o substituto no duelo contra o Japão, marcado para o dia 14 de outubro.

apos-vitoria,-ancelotti-nega-“preferidos”-na-lista-da-copa-do-mundo

Trio do Real Madrid retorna à Seleção Brasileira após ficar de fora da última convocação/Foto: Reprodução

A provável escalação do Brasil para o amistoso é: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

A única alteração em relação ao último treino foi o retorno de Bruno Guimarães ao time titular, no lugar de Lucas Paquetá. O meio-campista do Newcastle não havia treinado anteriormente devido a um problema no voo que o levaria até Seul, atrasando sua chegada à concentração da Seleção.

O amistoso contra a Coreia do Sul servirá como preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos e dará ritmo de jogo aos atletas que vêm sendo convocados regularmente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost