Confira a provável escalação da Seleção para jogo contra Coreia do Sul

Para o amistoso contra a Coreia do Sul, às 8h desta sexta-feira (10/10), Carlo Ancelotti já tem um possível time em mente. A equipe titular da Seleção Brasileira deve contar com o retorno do trio do Real Madrid: Vini Jr., Rodrygo e Éder Militão, que ficaram fora da última convocação.

Além disso, com a lesão de Alisson, Bento deve ganhar a vaga de titular no gol ao menos neste primeiro momento. Enquanto Hugo Souza, do Corinthias, pode ocupar o lugar no duelo contra o Japão, no dia 14 de outubro.

Confira a provável escalação do Brasil: Bento; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Rodrygo em coletiva de imprensa

Rafael Ribeiro / CBF 2 de 5

Rafael Ribeirorio / CBF 3 de 5

Paulo Henrique, do Vasco, com a Seleção Brasileira.

Rafael Ribeiro/ CBF 4 de 5

Reprodução/YouTube CBF TV 5 de 5

Rafael Ribeiro/CBF

A única mudança em relação ao treino anterior foi o retorno de Bruno Guimarães ao time titular, no lugar de Lucas Paquetá. Um dos motivos do meio-campista do Newcastle não ter treinado anteriormente foi um problema no avião que levaria o jogador até Seul, o que atrasou a chegada dele à concentração da Canarinho.