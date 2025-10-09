09/10/2025
Confira a provável escalação da Seleção para jogo contra Coreia do Sul

Para o amistoso contra a Coreia do Sul, às 8h desta sexta-feira (10/10), Carlo Ancelotti já tem um possível time em mente. A equipe titular da Seleção Brasileira deve contar com o retorno do trio do Real Madrid: Vini Jr., Rodrygo e Éder Militão, que ficaram fora da última convocação.

Além disso, com a lesão de Alisson, Bento deve ganhar a vaga de titular no gol ao menos neste primeiro momento. Enquanto Hugo Souza, do Corinthias, pode ocupar o lugar no duelo contra o Japão, no dia 14 de outubro.

Confira a provável escalação do Brasil: Bento; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

A única mudança em relação ao treino anterior foi o retorno de Bruno Guimarães ao time titular, no lugar de Lucas Paquetá. Um dos motivos do meio-campista do Newcastle não ter treinado anteriormente foi um problema no avião que levaria o jogador até Seul, o que atrasou a chegada dele à concentração da Canarinho.

