Confira as probabilidades de título e de rebaixamento do Brasileirão

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim após quatro partidas disputadas nesse domingo (26/10). Com os resultados de mais uma rodada do Brasileirão, o Palmeiras mantém a maior probabilidade de ser campeão, seguido de perto pelo Flamengo. O Sport está praticamente rebaixado à Série B.

Com o empate entre Palmeiras e Cruzeiro por 0 x 0 , no Allianz Parque, o Alviverde continua com a maior chance de ser campeão após a realização das 38 rodadas. O clube tem 54,2%, seguido pelo Flamengo, com 41,4%. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Fortaleza no Castelão, no sábado (25/10).

Palmeiras segue na liderança

Fortaleza x Flamengo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sport amarga a lanterna do Brasileirão.

O Cruzeiro segue sonhando com o título, tendo uma probabilidade de 2,9%. Quarto colocado no Brasileirão, o Mirassol tem uma pequena possibilidade de levantar a taça, com 1,4%. Bahia (0,012%), Fluminense (0,001%) e Botafogo (0,001%) fecham a lista de clubes que podem vencer o Campeonato Brasileiro.

Dois times estão perto do descenso

O Sport segue na lanterna do Campeonato Brasileiro e está com um pé na Série B do Brasileirão. O Leão tem 99,95% de chance de ser rebaixado. O Juventude vive um cenário parecido e possui 93,8% de chances de ser rebaixado.

O Santos também continua com chances de cair de divisão. O Peixe tem 35,4%, à frente de Vitória (57,9%) e Fortaleza (78,8%). Outros clubes também figuram na lista: Internacional (10,2%), Ceará (9,7%), Red Bull Bragantino (8,5%) e Atlético-MG (3,9%). Corinthians, Grêmio e São Paulo possuem menos de 1% de chance de serem rebaixados.