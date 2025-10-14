14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Confira as seleções que brigam por vagas na Copa do Mundo nesta terça

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
confira-as-selecoes-que-brigam-por-vagas-na-copa-do-mundo-nesta-terca

As vagas para a Copa do Mundo estão ficando escassas com o passar da Data Fifa. Nesta terça-feira (14/10), seleções europeias e africanas entram em campo em busca da classificação para o Mundial. Na África, três grupos serão definidos. Enquanto na Europa, três seleções podem carimbar a vaga na competição.

Leia também

No continente africano, sete seleções brigam por três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026. No Grupo B, Senegal e Congo lutam pela classificação. Senegal precisa vencer a Mauritânia para não depender do resultado de Congo. Já a seleção congolesa terá que derrotar o Sudão e torcer para os senegaleses não pontuarem.

3 imagensSeleção de Senegal nas Eliminatórias da Copa do MundoAndorra x Inglaterra pelas Eliminatórias da Copa do MundoFechar modal.1 de 3

Erling Haaland atuando pela Noruega nas Eliminatórias

Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images2 de 3

Seleção de Senegal nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Lino Ginaba/Anadolu via Getty Images3 de 3

Andorra x Inglaterra pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Martin Rickett/PA Images via Getty Images

No Grupo C, três seleções buscam a vaga. Benin, líder da chave com 17 pontos, precisa vencer a Nigéria para não depender de outros resultados. A África do Sul terá que derrotar Ruanda e torcer para que Benin não vença seu jogo. A Nigéria tem a situação mais indigesta: vencer Benin e torcer para um tropeço da sul-africanos.

Já na chave F a Costa do Marfim, líder com 23 pontos, precisa vencer o Quênia para garantir sua vaga no Mundial. Gabão, em segundo com 22, terá que vencer Burundi e torcer para que os marfinenses não vençam sua partida.

Na Europa, três seleções pode carimbar a classificação. No Grupo F, Portugal terá que derrotar a Hungria e torcer para um tropeço da Armênia diante da Irlanda. No Grupo I, a Noruega garante a vaga caso a Itália perca para Israel. A situação mais fácil é da Inglaterra, que terá que vencer a Letônia na chave K.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost