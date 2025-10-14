Confira as seleções que brigam por vagas na Copa do Mundo nesta terça

As vagas para a Copa do Mundo estão ficando escassas com o passar da Data Fifa. Nesta terça-feira (14/10), seleções europeias e africanas entram em campo em busca da classificação para o Mundial. Na África, três grupos serão definidos. Enquanto na Europa, três seleções podem carimbar a vaga na competição.

Leia também

No continente africano, sete seleções brigam por três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026. No Grupo B, Senegal e Congo lutam pela classificação. Senegal precisa vencer a Mauritânia para não depender do resultado de Congo. Já a seleção congolesa terá que derrotar o Sudão e torcer para os senegaleses não pontuarem.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Erling Haaland atuando pela Noruega nas Eliminatórias

Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images 2 de 3

Seleção de Senegal nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Lino Ginaba/Anadolu via Getty Images 3 de 3

Andorra x Inglaterra pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Martin Rickett/PA Images via Getty Images

No Grupo C, três seleções buscam a vaga. Benin, líder da chave com 17 pontos, precisa vencer a Nigéria para não depender de outros resultados. A África do Sul terá que derrotar Ruanda e torcer para que Benin não vença seu jogo. A Nigéria tem a situação mais indigesta: vencer Benin e torcer para um tropeço da sul-africanos.

Já na chave F a Costa do Marfim, líder com 23 pontos, precisa vencer o Quênia para garantir sua vaga no Mundial. Gabão, em segundo com 22, terá que vencer Burundi e torcer para que os marfinenses não vençam sua partida.

Na Europa, três seleções pode carimbar a classificação. No Grupo F, Portugal terá que derrotar a Hungria e torcer para um tropeço da Armênia diante da Irlanda. No Grupo I, a Noruega garante a vaga caso a Itália perca para Israel. A situação mais fácil é da Inglaterra, que terá que vencer a Letônia na chave K.