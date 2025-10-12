Confira confrontos definidos nas oitavas de final do Candangão Sub-17

O Candangão Sub-17 definiu os 16 times classificados para as oitavas de final da competição nesse sábado (11/10), após os jogos da última rodada da primeira fase. Entre os destaques da rodada estão a goleada do Real Brasília por 13 x 1 sobre o Riacho City, a maior até aqui da competição, e do SESP contra o Ceilandense por 9 x 1.
O Samambaia venceu o Brazlândia por 4 x 1, em partida que foi transmitida ao vivo e com imagens no Metrópoles, e junto da Capital e Real Brasília, está entre as únicas equipes invictas até aqui.
A rodada teve o recorde de gols marcados, foram 60 nas 12 partidas. No geral agora, a competição chegou a 308 bolas na rede, em 84 partidas disputadas, uma média de 3,67 por jogo.
Artilharia
Iago Ulhoa permanece na liderança da artilharia, com nove gols marcados. Nessa rodada ele não participou pois a equipe enfrentou o Sobradinho, onde venceu por W.O.
Confira os resultados da última rodada da primeira fase:
Grupo A:
Samambaia 4 x 1 Brazlândia
Greval 0 x 1 Formosa
União 3 x 3 Planaltina A.C
Estrelinha 4 x 0 Maringá
Grupo B
Canaã 6 x 0 Candango
Real Brasília 13 x 1 Riacho City
Galaticos 1 x 1 Cresspom
Legião 0 x 2 Gaminha
Grupo C
Ceilandense 1 x 9 SESP
Sobradinho 0 x 3 Luziânia
Gama 1 x 0 Ceilândia
Capital 4 x 2 Penharol
Veja os jogos definidos nas oitavas de final da competição
Samambaia x Gaminha
Greval x Planaltina AC
Real x SESP
Capital x Formosa
Canaã x Estrelinha
Luziânia x Legião
União x Gama
Candango x Penharol