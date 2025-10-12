12/10/2025
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como "Ken venezuelano" morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de "O Diabo Veste Prada 2"
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
"O Cavaleiro dos Sete Reinos": spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: "Renasço inteira"
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Confira confrontos definidos nas oitavas de final do Candangão Sub-17

O Candangão Sub-17 definiu os 16 times classificados para as oitavas de final da competição nesse sábado (11/10), após os jogos da última rodada da primeira fase. Entre os destaques da rodada estão a goleada do Real Brasília por 13 x 1 sobre o Riacho City, a maior até aqui da competição, e do SESP contra o Ceilandense por 9 x 1.

O Samambaia venceu o Brazlândia por 4 x 1, em partida que foi transmitida ao vivo e com imagens no Metrópoles, e junto da Capital e Real Brasília, está entre as únicas equipes invictas até aqui.

 

A rodada teve o recorde de gols marcados, foram 60 nas 12 partidas. No geral agora, a competição chegou a 308 bolas na rede, em 84 partidas disputadas, uma média de 3,67 por jogo.

Artilharia

Iago Ulhoa permanece na liderança da artilharia, com nove gols marcados. Nessa rodada ele não participou pois a equipe enfrentou o Sobradinho, onde venceu por W.O.

Confira os resultados da última rodada da primeira fase:

Grupo A:

Samambaia 4 x 1 Brazlândia
Greval 0 x 1 Formosa
União 3 x 3 Planaltina A.C
Estrelinha 4 x 0 Maringá

Grupo B

Canaã 6 x 0 Candango
Real Brasília 13 x 1 Riacho City
Galaticos 1 x 1 Cresspom
Legião 0 x 2 Gaminha

Grupo C

Ceilandense 1 x 9 SESP
Sobradinho 0 x 3 Luziânia
Gama 1 x 0 Ceilândia
Capital 4 x 2 Penharol

Veja os jogos definidos nas oitavas de final da competição

Samambaia x Gaminha

Greval x Planaltina AC

Real x SESP

Capital x Formosa

Canaã x Estrelinha

Luziânia x Legião

União x Gama

Candango x Penharol

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

