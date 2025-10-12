Confira confrontos definidos nas oitavas de final do Candangão Sub-17

O Candangão Sub-17 definiu os 16 times classificados para as oitavas de final da competição nesse sábado (11/10), após os jogos da última rodada da primeira fase. Entre os destaques da rodada estão a goleada do Real Brasília por 13 x 1 sobre o Riacho City, a maior até aqui da competição, e do SESP contra o Ceilandense por 9 x 1.

O Samambaia venceu o Brazlândia por 4 x 1, em partida que foi transmitida ao vivo e com imagens no Metrópoles, e junto da Capital e Real Brasília, está entre as únicas equipes invictas até aqui.

A rodada teve o recorde de gols marcados, foram 60 nas 12 partidas. No geral agora, a competição chegou a 308 bolas na rede, em 84 partidas disputadas, uma média de 3,67 por jogo.

Artilharia

Iago Ulhoa permanece na liderança da artilharia, com nove gols marcados. Nessa rodada ele não participou pois a equipe enfrentou o Sobradinho, onde venceu por W.O.

Confira os resultados da última rodada da primeira fase:

Grupo A:

Samambaia 4 x 1 Brazlândia

Greval 0 x 1 Formosa

União 3 x 3 Planaltina A.C

Estrelinha 4 x 0 Maringá

Grupo B

Canaã 6 x 0 Candango

Real Brasília 13 x 1 Riacho City

Galaticos 1 x 1 Cresspom

Legião 0 x 2 Gaminha

Grupo C

Ceilandense 1 x 9 SESP

Sobradinho 0 x 3 Luziânia

Gama 1 x 0 Ceilândia

Capital 4 x 2 Penharol

Veja os jogos definidos nas oitavas de final da competição

Samambaia x Gaminha

Greval x Planaltina AC

Real x SESP

Capital x Formosa

Canaã x Estrelinha

Luziânia x Legião

União x Gama

Candango x Penharol