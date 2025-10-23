23/10/2025
Confira escalação do Palmeiras para jogo da semifinal da Libertadores

O Palmeiras enfrenta a LDU, nesta quinta-feira (23/10), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, capital do Equador.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira promoveu três mudanças no time titular em relação ao último jogo da equipe, contra o Flamengo. Murilo, Emiliano Martínez e Raphael Veiga começam a partida, no lugar de Bruno Fuchs
Aníbal Moreno e Maurício.

Veja a escalação do Alviverde:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O jogo da volta entre Palmeiras e LDU acontece na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque.

