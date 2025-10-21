Confira leitura labial de Vini Jr. em discussão durante jogo do Real

Vini Jr. protagonizou nova discussão no Campeonato Espanhol, nesse domingo (19/10), em vitória do Real Madrid por 1 x 0 sobre o Getafe. Ele causou duas expulsões e deixou os adversários irritados.

Em leitura labial, foi possível ver o que o defensor Juan Iglesias e Vini dispararam ofensas durante a discussão. “É por isso que todo mundo te odeia. Aprenda com seus companheiros”, disse o lateral. “Claro, porque eu sou bom. Porque eu sou bom. Eu sou muito bom”, respondeu o camisa sete.

Em uma das discussões, o brasileiro chamou um adversário de “horrível” e riu após Iglesias cometer uma falta. Além disso, o atacante brasileiro reclamou que os companheiros de equipe só estavam chutando ao invés de tocar a bola para ele.

Courtois defende Vini Jr.

Em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Juventus, pela Champions League, Courtois saiu em defesa de Vini. De acordo com o arqueiro, o camisa 7 é alvo de perseguição pública.

“Não é fácil. Aos 18 anos, muitos de vocês zombaram dele”, iniciou Courtois.

“Ele não fez nada de errado, entrou em campo e estão contra ele. É normal que ele tenha reações. Procuraram por ele desde o início e ele desequilibrou o adversário. Teve uma boa reação […] É muito injusto com ele. É um ótimo garoto que precisa continuar fazendo o que faz. Teve um ótimo começo de temporada e espero mais disso amanhã e domingo”, disse o goleiro.

Amadurecimento de Vini Jr.

Embora os adversários critiquem a postura de Vini Jr. dentro de campo, a atitude do brasileiro é elogiada e defendida por companheiros. Courtois destacou a importância do craque brasileiro e o comparou com Diego Costa, com quem atuou no Chelsea.

“Nem sempre é fácil quando um estádio inteiro está atrás de você, quando os jogadores estão te atacando… Ele vem melhorando. Estão tentando tirar ele do jogo. Acho que ele aprendeu a conviver com isso e até a irritar os adversários. Acho que isso é bom. É o que Diego Costa fazia quando eu estava no Atlético, ou Hazard fazia no Chelsea”, afirmou o goleiro.