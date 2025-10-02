02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Confira o review completo de EA Sports FC 26

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
confira-o-review-completo-de-ea-sports-fc-26

EA Sports FC 26 chega com a promessa de ser mais do que uma atualização anual da série. Diferente da sensação de mais do mesmo que muitos jogadores tiveram em FC 25, a nova edição busca consolidar a identidade da franquia após a separação da FIFA, trazendo mudanças significativas na jogabilidade, modos de jogo e até no modo competitivo online, Ultimate Team.

Leia também

O resultado é um jogo que se divide entre evolução real e limitações herdadas de anos de acertos e erros, mas que, sem dúvida, representa um dos capítulos mais consistentes da série nos últimos tempos.

Leia o review e a reportagem completa no Portal do Nerd, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost