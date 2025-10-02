confira-o-review-completo-de-ea-sports-fc-26

EA Sports FC 26 chega com a promessa de ser mais do que uma atualização anual da série. Diferente da sensação de mais do mesmo que muitos jogadores tiveram em FC 25, a nova edição busca consolidar a identidade da franquia após a separação da FIFA, trazendo mudanças significativas na jogabilidade, modos de jogo e até no modo competitivo online, Ultimate Team.

O resultado é um jogo que se divide entre evolução real e limitações herdadas de anos de acertos e erros, mas que, sem dúvida, representa um dos capítulos mais consistentes da série nos últimos tempos.

Leia o review e a reportagem completa no Portal do Nerd, parceiro do Metrópoles.