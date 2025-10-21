21/10/2025
Confira o review de Ninja Gaiden 4

Escrito por Metrópoles
confira-o-review-de-ninja-gaiden-4

Depois de mais de uma década em silêncio, Ryu Hayabusa retorna, quero dizer, mas dessa vez, dividindo o palco com um novo herói. Ninja Gaiden 4, desenvolvido em conjunto pela Team Ninja e PlatinumGames, e publicado pela Xbox Game Studios, marca não apenas o retorno de uma das franquias mais lendárias do gênero hack’n slash, mas também um ousado passo em direção a um novo público.

Treze anos após Ninja Gaiden 3, a série reaparece reinventada, misturando ritmo insano de ação, estilo cinematográfico e um mundo distorcido pelo caos, onde o aço das katanas encontra o neon do cyberpunk.

Leia a matéria completa no Portal do Nerd, parceiro do Metrópoles.

