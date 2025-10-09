Confira os 20 países já garantiram vaga na Copa do Mundo 2026

Com a classificação da Argélia para a Copa do Mundo confirmada nesta quinta-feira (9/10), a competição que será disputada em 2026 já tem 20 seleções confirmadas. Restam 28 vagas em aberto, que serão definidas até o próximo mês de novembro. Canadá, Estados Unidos e México já possuíam o passaporte carimbado por serem os países-sede da competição.

No continente africano, ainda restam cinco vagas em aberto. Pelos lados da América do Norte e Central, são três vagas. Na Ásia, são duas vagas. Já na Europa, são 16 países que podem chegar à disputa.

Confira os países classificados para a Copa do Mundo:

– Argélia

– Argentina

– Austrália

– Brasil

– Canadá (país-sede)

– Colômbia

– Coreia do Sul

– Egito

– Equador

– EUA (país-sede)

– Irã

– Japão

– Jordânia

– Marrocos

– México (país-sede)

– Nova Zelândia

– Paraguai

– Tunísia

– Uruguai

– Uzbequistão

Confira o panorama de cada continente:

África – 9 vagas

Quatro equipes carimbaram as vagas para a Copa do Mundo: Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia. Outras cinco vagas seguem em aberto e estão sendo ocupadas, neste momento, por Benin, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gana e Senegal.

América do Sul – 6 vagas

As eliminatórias sul-americanas já foram definidas. Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai estarão na Copa do Mundo.

América do Norte e Central – 6 vagas

Canadá, Estados Unidos e México já estão garantidos. Restam três vagas em aberto. Neste momento, Suriname, Jamaica e Honduras lideram as chaves que disputam.

Ásia – 8 vagas

Seis países já confirmaram a participação na Copa do Mundo: Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão. Duas vagas seguem em aberto e estão sendo ocupadas, neste momento, por Catar e Arábia Saudita.

Europa – 16 vagas

A Europa é o único continente que ainda não possui vagas definidas. São 12 seleções que se classificarão, de modo direto, para a Copa do Mundo. Na liderança das chaves das eliminatórias estão: Áustria, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Macedônia do Norte, Noruega, Portugal e Suíça.

Outras 12 seleções brigam, neste momento, pelas quatro vagas restantes: Albânia, Alemanha, Armênia, Bélgica, Bósnia, Escócia, Islândia, Itália, Kosovo, Polônia, República Tcheca e Turquia.

Oceania – 1 vaga

As eliminatórias da Oceania já foram decididas: a Nova Zelândia é quem vai representar o continente na edição 2026 da Copa do Mundo.

Repescagem – 2 vagas

Além de todos os mencionados acima, ainda há dois países que participarão da Copa do Mundo por meio da repescagem da Fifa. Seis seleções brigarão por essas duas vagas. Até aqui, Bolívia (América do Sul) e Nova Caledônia (Oceania) estão garantidas na repescagem. Ásia, África e América do Norte e Central ainda não possuem as vagas definidas.