Confira os próximos torneios de João Fonseca em 2025

Depois de conquistar o título do ATP 500 da Basileia, o brasileiro João Fonseca, de apenas 19 anos, ainda tem compromissos importantes antes do encerramento da temporada 2025. O atleta, considerado uma das maiores promessas do tênis mundial, seguirá com uma agenda intensa, incluindo o Masters 1000 de Paris, o ATP 250 de Atenas e uma partida de exibição contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, em Miami.

Temporada histórica

O ano de 2025 tem sido marcante para Fonseca. O carioca começou a temporada com o título do Next Gen ATP Finals e do Challenger de Camberra, o que o impulsionou para sua estreia em Grand Slams. No Australian Open, ele superou o qualificatório e conquistou sua primeira vitória sobre um top 10, ao vencer Andrey Rublev.

Fonseca ainda representou o Brasil na Copa Davis e levantou seu primeiro troféu profissional no ATP 250 de Buenos Aires, voltado para jogadores com menos de 20 anos entre os 250 melhores do ranking.

Nos torneios seguintes, destacou-se ao vencer o Challenger 175 de Phoenix e chegar à terceira rodada do Masters 1000 de Miami, seu melhor resultado em torneios dessa categoria.

No saibro europeu, teve participações regulares, alcançando a terceira rodada de Roland Garros. Na grama, brilhou ao avançar às oitavas no Eastbourne Open e repetir o feito histórico em Wimbledon, tornando-se o brasileiro mais jovem a chegar tão longe desde 2011.

De volta às quadras rápidas, Fonseca oscilou nos Masters 1000 de Toronto e Cincinnati, além do US Open, mas encerrou o ciclo americano participando novamente da Copa Davis e da Laver Cup, onde integrou o Time Mundo na vitória da equipe.

Próximos torneios de João Fonseca em 2025

Masters 1000 de Paris: 27 de outubro a 2 de novembro – Paris, França (quadra dura indoor)

ATP 250 de Atenas: 2 a 8 de novembro – Atenas, Grécia (quadra dura indoor)

Exibição contra Carlos Alcaraz: 8 de dezembro – Miami, EUA

Fonte: ATP / Metrópoles / Agência Brasil

✍️ Redigido por ContilNet