09/10/2025
Confira quais seleções deram adeus ao sonho da Copa do Mundo

Seis seleções africanas deram adeus ao sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026. Após a rodada dessa quarta-feira (9/10), pelas Eliminatórias da África, Serra Leoa, Guiné-Bissau, Líbia, Angola, Comores e Mali não têm mais chances matemáticas de classificação.

No atual formato da competição, apenas os líderes de cada grupo garantem vaga direta no Mundial. Já os vice-líderes disputam a repescagem continental.

Confira a situação de cada seleção

No Grupo A, Guiné-Bissau foi derrotada pela Etiópia, por 1 x 0, e perdeu qualquer possibilidade de avançar. O adversário, que era vice-lanterna com apenas seis pontos, surpreendeu ao vencer e eliminar o terceiro colocado. Caso tivesse vencido, a seleção ainda poderia sonhar com a vaga na última rodada.

Ainda na mesma chave, Serra Leoa foi superada por Burkina Fas, também por 1 x 0, e permaneceu com os mesmos 12 pontos da rodada anterior. Com apenas uma partida restante, a seleção não tem mais como alcançar a vice-liderança e está fora da disputa.

Pelo Grupo D, Líbia e Angola empataram com Cabo Verde e Essuatíni, respectivamente, e somaram apenas um ponto. O resultado foi insuficiente para manter as equipes vivas na briga por uma vaga, decretando suas eliminações.

No Grupo I, Mali e Comores também não têm mais chances de classificação. Apesar de vencer o Chade por 2 x 0, Mali não alcançou o saldo necessário para seguir sonhando. Já Comores perdeu para Madagascar por 2 x 1 e deu adeus à competição.

Sonho da classificação

Ainda restam alguns confrontos válidos pela 9ª rodada, e as últimas partidas acontecem neste fim de semana. Os duelos são decisivos para definir os últimos classificados.

No Grupo B, o Sudão enfrenta o líder Senegal e precisa ao menos empatar para manter chances, torcendo por um tropeço do Congo, que encara o Togo.

No Grupo C, Benin e África do Sul dividem a liderança, com 14 pontos, enquanto a Nigéria, com 11, segue na caça. Os nigerianos enfrentam Lesoto e Benin nas rodadas finais e ainda podem sonhar com a vaga na Copa.

No Grupo E, apenas Marrocos já assegurou vaga no Mundial, somando 21 pontos e não podendo mais ser ultrapassado. Níger e Tanzânia disputam a vice-liderança e a chance de ir à repescagem.

Já no Grupo G, a Argélia confirmou a classificação direta, enquanto Uganda e Moçambique, ambas com 15 pontos, brigam pela segunda posição, com o saldo de gols como critério de desempate.

Por fim, no Grupo H, Guiné Equatorial ocupa a vice-liderança, com 16 pontos, e depende apenas de si para garantir a repescagem. A Namíbia, terceira colocada com 12 pontos, ainda enfrenta Libéria e Tunísia nas rodadas restantes.

