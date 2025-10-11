Confira quais times subiram para a Série B 2026

Após a última rodada do quadrangular de acesso da Série C, disputado neste sábado (11/10), foram definidos os quatro times promovidos para a Segunda Divisão: Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo.

Além disso, também foi definida a grande final: Londrina x Ponte Preta, que lideraram os respectivos grupos. A decisão será dividida em dois jogos e estão agendados para os dias 19 e 26 de outubro deste ano.

Grupo A

Londrina liderou o Grupo A, com 10 pontos. São Bernardo ficou em segundo, com 7.

Grupo B

No Grupo B, a Ponte Preta fez 13 Pontos. Náutico fechou com oito.