confira-resultados-dos-jogos-de-estreia-da-temporada-do-nbb

A temporada 25-26 do Novo Basquete Brasil (NBB) começou nesse sábado (18/10) com cinco partidas. O torneio conta com a participação de novas equipes como Osasco, Cruzeiro e Vasco da Gama.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Flamengo estreou com vitória

NBB 2 de 5

Corinthians e Minas fizeram um jogo muito disputado

NBB 3 de 5

Flamengo ocupa a segunda posição

NBB 4 de 5

Fortaleza Basquete Cearense derrotou o Vasco

NBB 5 de 5

Vasco estreou com derrota no NBB

NBB

Leia também

Confira os resultados:

Vasco 78 x 88 Fortaleza Basquete Cearense

Cruzeiro 62 x 85 São José

Bauru 86 x 102 Flamengo

Minas Basquete 83 x 81 Corinthians

Rio Claro 86 x 88 Pinheiros

Neste domingo (19/10), o Osasco recebe o Franca, atual campeão do NBB. A bola sobe a partir das 15h no Ginásio Geodésico, em São Paulo.