Confira resultados dos jogos de estreia da temporada do NBB

Escrito por Metrópoles
A temporada 25-26 do Novo Basquete Brasil (NBB) começou nesse sábado (18/10) com cinco partidas. O torneio conta com a participação de novas equipes como Osasco, Cruzeiro e Vasco da Gama.

Confira os resultados: 

  • Vasco 78 x 88 Fortaleza Basquete Cearense
  • Cruzeiro 62 x 85 São José
  • Bauru 86 x 102 Flamengo
  • Minas Basquete 83 x 81 Corinthians
  • Rio Claro 86 x 88 Pinheiros

Neste domingo (19/10), o Osasco recebe o Franca, atual campeão do NBB. A bola sobe a partir das 15h no Ginásio Geodésico, em São Paulo.

