confira-resultados-dos-jogos-de-estreia-da-temporada-do-nbb

A temporada 25-26 do Novo Basquete Brasil (NBB) começou nesse sábado (18/10) com cinco partidas. O torneio conta com a participação de novas equipes como Osasco, Cruzeiro e Vasco da Gama.
Flamengo estreou com vitória
Corinthians e Minas fizeram um jogo muito disputado
Flamengo ocupa a segunda posição
Fortaleza Basquete Cearense derrotou o Vasco
Vasco estreou com derrota no NBB
Confira os resultados:
- Vasco 78 x 88 Fortaleza Basquete Cearense
- Cruzeiro 62 x 85 São José
- Bauru 86 x 102 Flamengo
- Minas Basquete 83 x 81 Corinthians
- Rio Claro 86 x 88 Pinheiros
Neste domingo (19/10), o Osasco recebe o Franca, atual campeão do NBB. A bola sobe a partir das 15h no Ginásio Geodésico, em São Paulo.