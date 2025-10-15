Confusão em bebedeira termina com homem esfaqueado na cabeça e outro agredido com ripas em Rio Branco

Jair Feitosa do Nascimento, de 60 anos, foi vítima de golpes de faca, enquanto Aramis Bandeira Vilaço, de 38 anos, acabou agredido com ripas de madeira por populares durante uma bebedeira entre desafetos, na noite desta terça-feira (14), nas proximidades do Posto de Saúde Hidalgo de Lima, na Rua Tião Natureza, bairro Palheiral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Jair e Aramis estavam consumindo bebidas alcoólicas em via pública com outras pessoas quando iniciaram uma discussão.

Com os ânimos exaltados, Aramis se armou com uma faca e desferiu um golpe na cabeça de Jair, causando exposição da calota craniana, e outro no pescoço, que por pouco não atingiu a veia jugular.

O ferimento no pescoço atingiu veias importantes e provocou sangramento intenso. Para impedir que Aramis matasse Jair, algumas pessoas que presenciaram a tentativa de homicídio pegaram ripas de madeira e passaram a agredir Aramis, principalmente na cabeça e no braço, até que ele soltasse a faca. O homem caiu no chão, atordoado.

Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos de Jair, foi necessário o apoio de uma unidade de suporte avançado.

Após receberem atendimento emergencial e terem seus quadros estabilizados, ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Jair deu entrada em estado grave, enquanto Aramis foi atendido com ferimentos moderados e seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para a ocorrência.

A reportagem conversou com o irmão de Aramis, que relatou que ele já tinha uma antiga rixa com pessoas da Rua Tião Natureza. Mesmo ciente disso, Aramis voltou a frequentar o local e a beber com indivíduos com os quais já tinha desavenças.