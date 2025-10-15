Confusão generalizada! Ameaças, traição e bronca de Galisteu marcam Roça em “A Fazenda 17”

A formação da Roça desta terça-feira (14/10) em “A Fazenda 17” foi marcada por reviravoltas, bronca ao vivo e alianças estremecidas. Adriane Galisteu precisou intervir durante o programa para conter Dudu Camargo, que tentou assumir o controle da dinâmica. Além disso, o Poder do Lampião mudou completamente os rumos da Baia, e o temido “Resta Um” gerou mais uma dose de tensão entre os peões.

Poder do Lampião

Para dar início à noite, Adriane Galisteu pediu para Wallas, vencedor da Prova de Fogo, escolher entre os dois poderes. Ele optou pelo Poder Branco e entregou o Poder Laranja para Carol.

Reviravolta na Baia

O poder de Wallas permitia trocar todos os moradores da Baia. Até então, estavam por lá Martina, Will, Toninho e Yoná. Após a troca de cadeiras, o novo grupo passou a ser formado por Duda, Saory, Tàmires e Rayanne, mudando completamente a dinâmica da semana.

Dudu Camargo é corrigido por Galisteu

Durante a formação da Roça desta terça-feira (14/10), Dudu Camargo tentou assumir o comando da apresentação de A Fazenda 17, mas foi rapidamente contido por Adriane Galisteu. A apresentadora manteve a postura e deixou claro quem realmente comanda o reality.

Galisteu explicou que a produção já havia percebido o plano de Dudu, que pretendia enviar um participante para o banquinho e depois fazer uma troca de última hora, tentando surpreender o público e os peões. Antes mesmo do discurso do Fazendeiro, ela o interrompeu e disparou: “Quem pede pra ir pro banco sou eu”, dando um verdadeiro “chega pra lá” no jornalista.

No fim, Dudu fez um discurso direcionado a Nizam, mas manteve a promessa feita a Gaby Spanic e indicou Fernando, que ocupou o primeiro banquinho da Roça.

Yoná puxa Rayane para a Roça

Irritada com o resultado da votação, embora já esperasse, Yoná decidiu puxar Rayane da Baia para a Roça, após a troca de cadeiras feita por Wallas. Como justificativa, afirmou que a influenciadora “se expõe demais na casa”.

Matheus sobra no “Resta Um” e fica decepcionado

No temido momento do “Resta Um”, Rayane iniciou a rodada salvando Martina, e os peões continuaram se livrando da Roça até restarem Saory, Tàmires e Matheus. A decisão final ficou nas mãos de Saory, que preferiu salvar Tàmires, deixando Matheus chocado.

O peão ocupou o quarto banquinho e não escondeu a decepção. Mais tarde, na sede, desabafou com Fabiano e Wallas:

“O maior indício das coisas é isso, quando até a apresentadora se surpreende”. Antes do programa encerrar, Matheus usou seu poder e vetou Fernando da Prova do Fazendeiro.

Fernando é vetado da “Prova do Fazendeiro”

Matheus surpreendeu ao vetar Fernando da “Prova do Fazendeiro”, mandando o peão direto para a berlinda. Ao justificar sua decisão, o influenciador afirmou que não concorda com algumas atitudes do rival. “Eu vou vetar o Fernando. Ele já sabe o porquê, eu já falei que não concordo com algumas atitudes dele aqui. Enfim, acho que meu coração fala isso”. Determinado, Matheus ainda garantiu que vai dar tudo de si na disputa pelo chapéu para “organizar e reorganizar o jogo”.

Peões comentam atitude de Saory

Após a formação da Roça, Will, Carol e Martina conversaram na despensa sobre a escolha de Saory em salvar Tàmires em vez de Matheus. “Ela é muito falsa”, disparou Will, criticando a peoa.

Fernando faz fofoca com Saory e Duda

Mais tarde, Fernando foi até o portão conversar com Saory e Duda, e contou que o pessoal da sede estava inflamando Matheus contra elas, dizendo que as duas seriam “traíras”.

Duda nega interesse em Wallas

Na Baia, Saory e Duda voltaram a conversar sobre Wallas. A atriz negou qualquer interesse no peão e brincou: “Queria arranjar ele pra você, lembra?”. Duda, que ficou conhecida por Cúmplices de um Resgate, ainda completou: “Se fosse pra ficar com alguém, seria com o Mesquita, não com o Wallas.”

Nizam ameaça mostrar prints de Fernando e convoca equipe

Durante uma discussão acalorada com Fernando, Nizam ameaçou expor publicamente as mensagens diretas que dizia receber do peão antes do confinamento, e a equipe dele cumpriu a promessa, compartilhando prints nas primeiras horas que mostram mensagens de Fernando como “lindo”, “vamos nos ver?” e reações de “foguinho” aos stories. No auge do confronto, Nizam disparou: “vai sair pior ainda… quer que eu fale pra equipe postar o direct?”, enquanto Fernando rebateu com acusações sobre riqueza e amor: “só tem dinheiro… você não sabe o que é amor”.