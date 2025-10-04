Confusão generalizada em “A Fazenda 17” agita madrugada; ninjas entram para conter briga

A madrugada deste sábado (4/10) em “A Fazenda 17” foi marcada por brigas, acusações e quase agressão física. O clima esquentou após a festa, que já começou polêmica com restrições de bebidas e a chegada de Yoná carregada por colegas. As discussões se estenderam pela madrugada e envolveram nomes como Shia, Wallas, Carol e Guilherme, gerando grande repercussão na internet.

Festa com bebidas restritas

Rodrigo Carelli, diretor do programa, anunciou que as bebidas destiladas estão vetadas temporariamente das festas em razão dos recentes casos de intoxicação por metanol. Apenas vinho, cerveja e opções não alcoólicas foram liberados, medida que dividiu opiniões entre os peões.

Yoná vira alvo de críticas

No início da festa, Yoná precisou da ajuda de colegas devido às dores na coluna. Pouco depois, voltou animada para a pista de dança, o que gerou críticas de Martina, Rayane e Maria. A peoa rebateu: “Eu não posso me divertir? É bonito só me ver ali [deitada]?!”.

Guilherme x Carol

A madrugada também teve confronto entre Guilherme e Carol. Após provocar ao jogar os lençóis das colegas, o ator discutiu com a influenciadora e a acusou de trabalhar como garota de programa. Revoltada, Carol retrucou: “Sou uma negra do cabelo crespo e cheguei aqui sozinha! Sem ajuda de vô, de tataravô, seu bosta!”. A confusão só terminou com a intervenção das colegas de quarto.

Shia x Wallas

O auge da noite foi a briga entre Shia e Wallas, que quase terminou em agressão. Vários peões precisaram conter o cantor, e a produção interveio retirando Shia do ambiente. A discussão teria começado após Shia dizer que gostaria de agredir “dez pessoas que não revidariam”. Depois, Wallas ainda acusou o rival de ter histórico de atitudes covardes fora do reality.

Mais atritos

As tensões se espalharam. Mesquita e Matheus trocaram farpas, e Créo também se exaltou contra o ex-BBB, disparando xingamentos pesados. Ao retornar da conversa com a produção, Wallas ainda confrontou Créo, defendendo seu ponto de vista e reforçando as acusações contra Shia.

Clima pesado

Para evitar novas confusões, Wallas e Shia foram separados durante a madrugada. Enquanto Shia conseguiu dormir primeiro, Wallas permaneceu acordado e desconfiado, refletindo o clima tenso que tomou conta da sede.