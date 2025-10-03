Confusão na web! Manuela d’Ávila é bombardeada com mensagens sobre “Vale Tudo” e reage

Na noite desta sexta-feira (3/10), a jornalista e ex-deputada federal Manuela d’Ávila precisou recorrer ao Instagram para esclarecer uma situação, no mínimo, inusitada. Ela contou que tem sido marcada em posts e recebido uma enxurrada de mensagens de internautas indignados com “suas decisões” sobre os rumos da novela “Vale Tudo”. O detalhe é que a obra não tem nenhuma ligação com d’Ávila, a autora é a roteirista Manuela Dias.

O público, indignado com os acontecimentos recentes da novela, foi parar justamente na caixa de mensagens de d’Ávila. Nos comentários, seguidores reclamam sobre o desenrolar da história, questionando diretamente “a autora” pelas escolhas que vêm movimentando os capítulos. A confusão acontece por conta da coincidência de nomes: a responsável pelo roteiro é, na verdade, Manuela Dias, e não a ex-deputada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Manuela Dias sobre críticas de Taís Araújo: “Novela é um processo de colaboração” Reprodução: Instagram/@tvfamaoficial Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo Reprodução / Globo Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

Com bom humor, d’Ávila compartilhou a confusão em seu Instagram com um post bem humorado, trazendo prints de marcações e mensagens que vêm recebendo do público da novela. “ ‘Comunicado oficial sobre as minhas decisões’. Foram tantas mensagens que decidi me manifestar.”, escreveu a jornalista.

Apesar do equívoco, a situação rendeu boas risadas entre os seguidores e mostrou a intensidade da indignação do público com a trama. A repercussão ainda reforça como as novelas seguem mexendo com as emoções dos brasileiros a ponto de transformar uma coincidência de nomes em um verdadeiro mal-entendido virtual.